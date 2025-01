Uma das séries mais vistas do mundo, “Round 6” ganhou uma versão mineira nas redes sociais. Em vez de “Batatinha frita 1,2,3” ou cabo de guerra, os vídeos do criador de conteúdo André Macedo, conhecido como @3squinner, mostra a realidade da terra do pão de queijo, unindo nostalgia e criatividade.





Tudo começou com uma brincadeira que logo viralizou e tem quase um milhão de visualizações. Em um dos vídeos mais populares, @3squinner recria o clima tenso da série ao arremessar um chinelo para catar uma manga, com a regra de que, caso o chinelo agarre, o jogador é eliminado.





Em outro desafio, a ideia é molhar um biscoito no café sem que ele se quebre. “Enquanto assistia à segunda temporada, percebi que o jogo do biscoito me lembrava de quando eu molhava o biscoito no café com minha avó. Daí veio a ideia: por que não criar um Round 6 mineiro, com momentos da minha infância?”, explica.

Para deixar os vídeos mais divertidos, o criador de conteúdo incorpora o nervosismo dos competidores. “É muito gratificante ver que uma ideia simples pode alcançar tantas pessoas e trazer boas lembranças. Meu objetivo é levar humor e nostalgia para o dia a dia de quem me acompanha”, declara.

André cria vários vídeos cômicos para as redes sociais, trazendo várias visões sobre ser mineiro. Além disso, ele também é músico. Com o sucesso do “Round 6” mineiro, ele pretende continuar os vídeos e até trabalhar com a Netflix. “Quem sabe, na próxima temporada, eles não me chamam para fazer uma versão mineira? Nunca se sabe!”, sugere.