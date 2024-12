(FOLHAPRESS) - Anitta virou a noite assistindo "Round 6" e deixou claro sua insatisfação com o final da segunda temporada. A cantora foi às redes sociais e disse que estava com raiva porque a trama não tinha conclusão. A Netflix não deixou passar e aproveitou o embalo para confirmar mais uma temporada do seriado em resposta à Anitta.

"Eu tô com muita raiva. São quatro da manhã, eu não consegui dormir para assistir até o final. E não tem final. A gente vai ter que esperar uma próxima temporada", disse a artista nos stories.





"Você que está pensando em virar a noite que nem eu, não vire. Porque, de qualquer maneira, você vai ficar sem respostas. Porque não tem fim", complementou.





A conta oficial da Netflix no X republicou o vídeo de Anitta e escreveu: "Alô, @Anitta.... Botando na minha boca, cara e onde vocês quiserem: a 3ª temporada de Round 6 já tá confirmada, tá? Estreia em 2025".

A 3ª temporada de Round 6 já tá confirmada, tá? ESTREIA EM 2025. ???? https://t.co/SMc3oubmJR pic.twitter.com/fN9puSOXKG — netflixbrasil (@NetflixBrasil) December 27, 2024

A segunda temporada estreou nesta quinta-feira (26) e, antes mesmo do lançamento, já havia conseguido uma indicação para o Globo de Ouro de melhor série dramática.