SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Juntos desde o começo do ano, a cantora Dua Lipa, 29, e o ator Callum Turner, 34, devem começar os preparativos para um casamento em breve. De acordo com o jornal britânico The Sun, os dois ficaram noivos durante as comemorações de Natal e vão aproveitar as festas de Ano Novo para celebrar o acontecimento com a família e os amigos.





Os rumores do noivado se intensificaram por causa de fotos publicadas pela cantora em seu Instagram. Com registros de presentes, animais de estimação e shows, um anel de diamante se sobressaiu em meio às fotos e chamou a atenção dos fãs.





Eles estão juntos desde janeiro. O casal foi visto pela primeira vez em uma festa de estreia da minissérie "Mestres do Ar", da Apple TV, na qual Turner interpreta o personagem John "Bucky" Egan. Eles foram fotografados juntos pela primeira vez dias depois, jantando com amigos em Los Angeles.





Turner é um ator e modelo britânico. É conhecido por seu papel como Teseu Scamander, irmão de Newt Scamander, nos filmes da franquia "Animais Fantásticos", do mundo de "Harry Potter". Ele também ganhou fãs com a série de TV "The Capture", do Prime Video, na qual interpretou Shaun Emery.





Atuou também nos filmes "Remando para o Ouro" (2023), "Emma" (2020), "Apenas um Garoto em Nova York" (2017) e "Assassin's Creed" (2016), entre outras produções.

Antes de se tornar ator, ele foi jogador de futebol semiprofissional, mas desistiu aos 17 anos para começar a carreira como modelo.





Callum esteve junto com a família de Dua Lipa durante o verão do hemisfério norte (inverno no Brasil), quando ela foi a atração principal no Festival de Glastonbury, na Inglaterra, e também esteve em vários shows recentes, incluindo um no Royal Albert Hall, em Londres.