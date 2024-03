A espera acabou. Nesta quarta-feira (13/3), a cantora e compositora Dua Lipa anunciou nas redes sociais o título e data de lançamento do mais novo disco de inéditas, intitulado Radical optimism — que significa “otimismo radical” em tradução literal para o português — previsto para ser lançado em 3 de maio. A cantora aproveitou a oportunidade para anunciar também os títulos das 11 faixas que compõem o repertório de canções do projeto. A lista de faixas inclui as músicas Houdini e Training season, previamente apresentadas como canções de trabalho.

A capa do álbum foi fotografada por Tyrone Lebon e mostra Dua Lipa na companhia de um tubarão em alto-mar. Para a nova “era”, a cantora pintou o cabelo de vermelho e tem apostado em uma sonoridade mais dançante, a exemplo de Houdini e Training season, com óbvias referências a artistas como Madonna e outras estrelas pop da década de 80.

Leia também: Polanski é réu de outro julgamento por violência sexual



Dua Lipa tem se destacado como uma das mais proeminentes cantoras da atualidade, ao passo em que acumula prêmios e números bastante expressivos nas principais plataformas de música. Dona de hits como New rules, Don’t start now e Dance the night, esse último parte da trilha sonora do filme Barbie. Confira a lista de faixas de Radical optimism:

End of an era

Houdini

Training season

These walls

Watcha doing

French exit

Illusion

Falling forever

Anything for love

Maria

Happy for you