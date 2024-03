Os fãs de Lily Allen foram surpreendidos com uma declaração da cantora e atriz britânica nesta terça-feira (12). Durante um participação em um podcast, ela contou que as duas filhas Ethel Mary, 12, e, Marnie Rose, 10, arruinaram a sua carreira na música pop.





"Quando se trata de carreira, nunca tenho uma estratégia de fato, mas, sim, minhas filhas arruinaram minha carreira", disse Lily, respondendo a uma pergunta sobre como a maternidade afetou seu trabalho.





A cantora percebeu a cara de espanto dos apresentadores do Radio Times e resolveu amenizar o impacto da declaração. "Eu as amo e elas me completam, mas em termos de estrelato pop, arruinaram tudo."





Lily ainda explicou que preferiu priorizar as filhas porque não queria que elas crescessem com pais ausentes, como ela foi criada. Realmente me irrita quando as pessoas dizem que você pode ter tudo porque, francamente, você não pode", disse. "Algumas pessoas escolhem a carreira em vez dos filhos e essa é uma prerrogativa delas", completou.





As crianças são fruto do casamento de Lily Allen e o empresário Sam Cooper. Os dois se divorciaram em 2018. Atualmente ela é casada com o ator americano David Harbour.





Lily fez muito sucesso nos anos 2000, com as músicas "Smile", "Fuck You" e "22". O último álbum da cantora, "No Shame" foi lançado em 2018.