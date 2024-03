Correio Braziliense - Nesta terça-feira (12), a apresentadora Luana Piovani compartilhou com os seguidores que a água da sua casa foi cortada e que passou por um constrangimento no mercado ao ter que deixar as compras por não ter dinheiro para pagar.

A artista que mora há anos em Portugal desabafou com os seguidores um problema que vem enfrentando com o seu banco. "Cara, pensa em alguém estressada. Estou com um compromisso, gente me esperando em casa, vim ao supermercado essa bomba desse banco não funciona. Vou marcar de novo aqui o Millennium. Outro dia que eu reclamei eles vieram aqui [dizer]: 'Ah, espero que tudo esteja bem'. Eu falei: 'Bom, agora voltou a funcionar o meu MB WAY, mas não estava funcionando'".

Luana Piovani continua e afirma que precisou deixar todas as compras no mercado. “Bom, o meu cartão de crédito não passa, não consigo passar com o MB WAY, que aqui no caso seria o débito. Eu deixei minhas compras no supermercado, vou ter que ir amanhã pessoalmente de novo pela terceira vez ao banco para saber o que está acontecendo que eu não consigo acessar o meu dinheiro. Daí eu chego lá, aquele gerente olha para mim com uma cara de 'Lá vem ela de novo' e eu com uma cara de nem sei do que, de querer comer o fígado de alguém", acrescentou.

Durante o desabafo, a apresentadora compartilhou como estava se sentindo com toda a situação: "Fico eu suando que nem tampa de chaleira, estressada, com o supermercado inteiro me olhando e eu sem dinheiro para pagar a p*rra da compra", disparou detonando o banco.



Para completar o transtorno financeiro que está passando, Luana Piovani revelou que sua água foi cortada por erros no pagamento. “Danos morais sério", apontou a apresentadora nos stories do Instagram.