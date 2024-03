O grupo mexicano RBD chegou ao fim, com seus integrantes não se falando mais. A informação foi divulgada pela jornalista mexicana Martha Figueroa, nessa terça-feira (12/3). De acordo com ela, as brigas começaram por causa dos problemas financeiros após o fim da turnê mundial, em 2023. Na época, o grupo fez oito shows no Brasil, em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Figueroa afirma que apenas Christian Chávez, que interpretou Giovani em ‘Rebelde’, mantém contato com os colegas Anahí, Dulce María, Maite Perroni e Christopher von Uckermann. Já Alfonso Herrera, que viveu o Miguel no folhetim, não participou da turnê com os amigos para se dedicar à atuação.

Segundo a jornalista, um dos estopins para o fim do grupo foi o aniversário de Maitê Perroni, no último sábado (9/3). A cantora teria recebido diversas mensagens fofas de fãs e colegas de banda, exceto de Anahí. A postagem da Mia da novela teria sido “curta e grossa”.

Anahí chegou a apagar o comentário da publicação de Maitê. No ano passado, o RBD rompeu com o então empresário Guillermo Rosas. Ele foi acusado de desviar cerca de US$ 250 mil (cerca de R$ 1,2 milhões) da turnê do grupo. O dinheiro seria referente aos pacotes VIP, chamados de NFT. Eles eram benefícios exclusivos comprados pelos fãs que garantiam algumas vantagens, como entrada antecipada nos shows e itens digitais colecionáveis.