A “Soy Rebelde Tour” está sendo um fenômeno no Brasil. Para os fãs, as apresentações são o momento de reviver a infância e a adolescência e se emocionarem ao cantar músicas da banda. Mas os mexicanos também estão tendo uma experiência comovente. Com um dos maiores públicos no país, os artistas estão recebendo o carinho dos fãs e dizem estar se sentindo em casa.

O último show realizado pela banda nesse domingo (12/11), no Morumbi, em São Paulo, foi marcado pelos discursos dos cantores sobre o Brasil. Anteriormente, o grupo havia se apresentado no Brasil há 15 anos atrás, na Turnê do Adeus, na qual os artistas realizariam seus últimos shows juntos, ainda no formato original, com a presença de Alfonso Herrera, que não se juntou aos cantores neste reencontro.

Desde então, mesmo com o término da banda, os fãs brasileiros eternizaram o amor pelo RBD. De volta aos palcos no Brasil, foi a vez dos cantores agradecerem e enalteceram o sentimento de carinho e gratidão pelo público brasileiro. Dulce Maria, a Roberta da novela Rebeldes, fez um agradecimento especial aos fãs.

Leia: Comissários da Gol usam gravata do RBD em voo para o Rio de Janeiro



“Obrigada por não parar de sonhar, por não desistir nunca de seus sonhos, porque graças a todos vocês nós (banda) estamos juntos para vocês. Depois de 15 anos, o RBD está aqui graças a vocês”, disse. Ela também agradeceu o amor dos fãs por ela e pelo grupo e disse que foi essencial para que ela acreditasse nela mesma.



Mais uma vez Dulce María mal consegue fazer o seu discurso em meio aos gritos da multidão. Emocionada com tamanha aclamação, a ruiva agradece ao público de São Paulo ?????????#SoyRebeldeTour l RBD IN SÃO PAULO pic.twitter.com/8qQxevl4RK — Intense Dulce (@intensedulcee) November 12, 2023

A cantora Anahí também não poupou palavras ao elogiar, mais uma vez, o público brasileiro. Ela aproveitou para fazer uma homenagem usando uma camiseta com os dizeres “Eu nunca te esqueci”, fazendo referência ao país que sempre acolheu o grupo. “Ainda somos os mesmos, embora mais velhos. Se eu nunca voltar (ao Brasil), quero lhes pedir apenas uma coisa: por favor, não se esqueçam de mim!”, pede, emocionada. Em seguida, a cantora retira a camiseta e lança à plateia.



Em discurso após Sálvame, Anahí diz:



"Se eu não voltar nunca mais, quero pedir apenas uma coisa, por favor, NÃO ESQUEÇAM DE MIM!"????#SoyRebeldeTour #SoyRebeldeTourBrasil



pic.twitter.com/sH4q4mnjPj — RBD HOGAR (@rbdhogar) November 13, 2023

Em meio a tantos discursos emocionantes feitos nas apresentações, Christian Chávez tem se destacado. Assim como nos shows do Rio de Janeiro, no Engenhão, o artista tem reforçado a importância dos direitos LGBTQIAPN+ e relatado suas vivências, o que tem marcado os fãs. Na última noite, Chávez retomou o assunto sobre sua realidade e como se sente sendo livre do jeito que é.

Leia também: Fãs de RBD relatam emoção em primeiro show da "Soy Rebelde Tour" no Brasil



“Sabe de uma coisa? Agora eu volto com 40 anos e sou eu! Finalmente sou eu”, disse, enquanto as cores da bandeira LGBTQIAPN+ eram refletidas na arquibancada e a bandeira no telão do palco. O cantor também brincou dizendo que em uma vida passada, ele foi brasileiro e contou que aprendeu português para se comunicar com o público do Brasil.