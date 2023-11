João Augusto Liberato e João Silva, filhos de Gugu Liberato e de Fausto Silva, participaram do Teleton no último sábado





João Augusto Liberato e João Silva (foto), filhos de Gugu Liberato e de Fausto Silva, o Faustão, se encontraram na televisão novamente. Eles apareceram juntos no Teleton, exibido no SBT/Alterosa, no último sábado (11/11). Herdeiros de dois dos maiores apresentadores da história da TV brasileira, eles contribuíram na arrecadação de dinheiro para as doações feitas pela atração.

O programa foi comandado por Patrícia e Rebeca Abravanel, herdeiras de outro gigante da televisão, Silvio Santos, e pelo apresentador Celso Portiolli. Os filhos de Gugu e Faustão interagiram não só com os apresentadores do SBT, mas também com Marcos Mion, da Globo, Virginia Fonseca, Lexa e Zezé di Camargo, entre outros famosos que participaram da atração.

No fim, trocaram tortas no rosto. Antes de aparecerem juntos no SBT/Alterosa, João Augusto e João Silva já haviam participado do quadro "Lipsync", do programa do “Domingão com Huck”, na Globo. Na ocasião, o filho de Faustão disse como o drama de saúde vivido por seu pai o uniu ao filho de Gugu, que morreu há quatro anos.