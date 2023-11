Cecília Murta, de 20 anos, vai curtir o show do dia 18, no Rio, com figurino inspirado na era "lover" de Taylor Swift

Na última quarta-feira (8/11), a cantora norte-americana Taylor Swift desembarcou na Argentina para iniciar sua temporada de shows pela América Latina. O segundo show da artista no país vizinho, marcado para a noite da última sexta (10/11), foi adiado por causa das fortes chuvas em Buenos Aires. Agora, a apresentação da turnê “The eras tour” ocorrerá neste domingo (12/11).

Paula Leal, de 22 anos; Ana Luiza Pereira, de 21; e Isabella Arthuso, de 22, estão com ingressos nas mãos e looks montados para os shows de Taylor Swift Túlio Santos/EM/D.A.Press

No Brasil, Taylor faz o primeiro de seus seis shows no país na próxima sexta (17/11), no Rio de Janeiro. A cantora também se apresenta no Estádio Nilton Santos (Engenhão) no sábado e domingo (18 e 19/11). Em 24, 25 e 26 de novembro, é a vez de São Paulo receber a artista pop no Allianz Parque. Os 375 mil ingressos para as apresentações foram um dos mais disputados dos últimos anos e estão todos esgotados.





Taylor nunca fez um show completo no país, ela esteve aqui em 2012, mas, na ocasião, realizou apenas um pocket show, reservado à imprensa e convidados no Rio de Janeiro, para promover o então recém-lançado disco “Red”. Agora, para a alegria dos fãs, ela chega com a maior turnê de sua carreira. São mais de três horas de espetáculo, dezenas de trocas de figurino e uma setlist que percorre todos os momentos da trajetória artística da cantora.

COUNTRY, IT GIRL OU INDIE?

Desde o início dos shows, em março deste ano, nos Estados Unidos, virou febre entre os fãs (também chamados de swifties) investir em suas produções para o evento. Eles combinam as tendências do momento com figurinos icônicos já usados por Taylor Swift e suas “eras”, nome dado às diferentes fases estéticas da artista, que mudam de acordo com o lançamento de cada disco.

Pulseiras da amizade, feitas à mão pelos fãs, fazem referência às músicas da cantora e são trocados entre o público durante os shows Túlio Santos/EM/D.A.Press

Conhecida por reinventar sua imagem pessoal a cada era, Taylor já adotou várias personas: country, romântica, roqueira, it girl e indie, entre outras. Os fãs têm suas fases favoritas e se inspiram nelas para criar o visual do show e entrar ainda mais no clima da apresentação.

Outro marco são as pulseiras da amizade. Feitos à mão pelos fãs, os braceletes de miçanga fazem referência às músicas da cantora e são trocados entre o público durante o show.

Cecília Murta, de 20 anos, vai curtir o show do dia 18, no Rio, ao lado da mãe e da prima. A vestibulanda não poupou esforços na hora de montar o visual para o show. Ela conta que já estava pensando no look antes mesmo de a cantora anunciar as apresentações no Brasil e começou investindo em uma bota de cano alto, marca registrada de Taylor. “Comprei a bota no início do ano porque eu tinha fé que ela viria”, conta.

TEM QUE SER DIFERENTE!

Depois do show confirmado e dos ingressos nas mãos, Cecília foi buscar inspiração do que vestir na internet. Como não achou nada que a diferenciasse do restante da plateia, decidiu levar suas ideias para uma costureira e fazer um vestido de tule rosa, todo personalizado e inspirado na era “lover”.

“A verdade é que a gente quer ir diferente dos outros. Nos shows em outros países, estava todo mundo indo meio igual. Falei com a minha mãe, e ela resolveu abraçar a minha ideia e me ajudar.” Segundo Cecília, a roupa levou cerca de um mês e meio para ficar pronta. Ela também fez algumas pulseiras, mas vai reaproveitar as que ganhou na sua festa surpresa de aniversário deste ano, que teve o tema de Taylor Swift.

Outra que colocou a mão na massa é Isabella Arthuso, também vestibulanda, de 22 anos. Fã da cantora há mais de uma década, ela chamou a mãe e a avó que já possuíam experiência com costura para bordar uma blusa com lantejoulas inspirada em um dos visuais que a ídola usa durante a turnê. “A galera está se empenhando muito nos looks. Minha ideia foi que as pessoas batessem o olho no meu soubessem o que eu estou vestindo”, diz.

Além da camiseta, Isabella pretende fazer maquiagem com pedras coloridas e pintar as unhas de acordo com as eras. A jovem destaca que o conforto foi um de seus pré-requisitos. “O Rio é sempre muito quente e, como pretendo ficar muitas horas na fila, já estou pensando nisso tudo para me dar bastante conforto”, afirma.

A estudante de design, Paula Leal, de 22 anos, foi mais uma que se inspirou em um dos figurinos já usados por Taylor Swift e comprou o look antes mesmo da confirmação do show. Assim como Isabella, ela vai na apresentação do dia 19.

“Eu estou com esse look desde maio. Completei 22 neste ano e fiz uma festa de aniversário com o tema de Taylor. Comprei o look da festa pensando que poderia reutilizar se por acaso ela viesse”, afirma a estudante de design, que vai usar um vestido de franjas douradas e uma bota preta de cano alto.

“Vou abdicar um pouco do conforto na questão de sapato, apesar de ter comprado uma bota sem salto justamente pensando nisso, quando você usa por muito tempo ela começa a incomodar no calcanhar, mas vou reforçar na meia e espero que dê certo”, comentou Paula, ainda em dúvida se realmente vai apostar no calçado,

ERA “REPUTATION”

Já a estudante de jornalismo Ana Luiza Pereira, de 21 anos, influenciou a irmã mais nova, Giovana, a gostar de Taylor Swift. As duas vão juntas no show do dia 19. “Foi uma loucura conseguir os ingressos, mas consegui”, conta Ana Luiza, que vai com um look inspirado na era “reputation”, momento em que a cantora adotou um estilo mais misterioso e mergulhou nas roupas escuras.

Ana decidiu aproveitar o que já tinha de roupa preta no armário e investiu na compra dos acessórios. Passou cerca de três meses pensando na roupa e procurando o brinco, o colar e o bracelete que completariam a produção. “Eu vou ir de coturno, não vou arriscar tanto na bota. Tem uma galera comprando a bota de cowboy, mas, pensando no conforto, vou usar meu coturno que já aguentou um Rock in Rio” diz ela.

FIGURINO MASCULINO

Por outro lado, Sanmuel Xavier, conta que achar looks masculinos para o show foi um desafio. Fã desde 2014, o jovem de 21 anos vai ao show em São Paulo e considera uma questão de sorte ter conseguido os ingressos. Pensando em fugir do óbvio, ele decidiu usar uma camiseta do Kansas City, time do atual namorado da artista, o jogador de futebol americano Travis Kelce.

Para compor a produção, Sanmuel também vai usar um colar escrito 1989, ano de nascimento de Taylor e data que batiza um de seus discos mais famosos. Para aguentar as horas de fila, ele vai usar uma calça e um tênis, enquanto torce para que a loirinha cante suas músicas favoritas, “Exile” e “Evermore”.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro