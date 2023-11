Patricia Abravanel recebe os sertanejos Israel & Rodolffo e Hugo & Guilherme no "Qual é a música" deste domingo, no "Programa Silvio Santos", no SBT/Alterosa

Que rufem os tambores e que soem os clarins! O icônico quadro “Qual é a música” está de volta – de forma definitiva – ao “Programa Silvio Santos”, exibido aos domingos, às 20h, no SBT/Alterosa. Com mais tecnologia e novos jogos, a atração que fez história na televisão brasileira propõe que grupos de famosos se enfrentem em gincanas guiadas por Patricia Abravanel.

Neste domingo (12/11), a turma do sertanejo vem com tudo para participar do “Qual é a música”. As duplas Israel & Rodolffo e Hugo & Guilherme se enfrentam no game musical. No palco, os artistas também vão embalar a plateia com seus hits.

Apresentado por Silvio Santos, quadro estreou em 1976 e fez história na TV brasileira SBT/DIVULGAÇÃO

Entre hiatos, “Qual é a música” fez parte da atração dominical até 2008 e, depois, chegou a ser exibido em datas comemorativas da emissora paulista, como no especial de 60 anos do “Programa Silvio Santos”, em junho deste ano.





O quadro, que estreou em dezembro de 1976 sob o comando de Silvio Santos, trazia ao palco uma competição entre dois dos cantores mais relevantes da época. Para ganhar, os participantes deveriam passar por provas regidas pelos maestros Zezinho e Osmar Milani e pelos dubladores Pabllo Augusto e Virginia Lago, que cantavam canções da época.



RONNIE VON E GRETCHEN

O objetivo era adivinhar qual era a música tocada, quem a cantava e qual seu ano de lançamento, de maneira que os acertos dessas questões acumulariam pontos, somados como símbolo da vitória.

A dinâmica, comandada por Silvio, permitia que o vencedor retornasse na semana seguinte e concorresse à “coroa de ouro”, prêmio recebido ao vencer 25 semanas. O único a conquistá-lo foi Ronnie Von, sendo seguido, em números de vitórias, por Silvio Brito, com 24, e Gretchen, com 22.



A atração foi um sucesso entre os brasileiros, tornando-se um dos programas de maior audiência do país, mas permaneceu no ar até 1991, quando parou de ser exibida. A pausa, anunciada como indeterminada, durou cerca de 8 anos e “Qual é a música” voltou à programação apenas em 1999.

Completamente reformulado e com toques futuristas, o quadro mudou de cenário, mas permaneceu com as mesmas brincadeiras das décadas anteriores, que eram disputadas por times de três participantes, formados por cantores, atores, humoristas, esportistas, modelos, políticos e celebridades.

A orquestra passou a ser regida pelo maestro Alaílton Assunção e os dubladores anteriores deram lugar a voz de Felipeh Campos, Ellen Rocche e Patricia Salvador. A segunda versão do programa foi exibida até fevereiro de 2002, quando foi retirada temporariamente da programação.

SUCESSO NO AR

Com exibições esporádicas nos próximos anos, o quadro passou a fazer parte dos domingos do SBT/Alterosa novamente em 2007, em um período que ficou marcado como a fase do programa que atingiu o maior sucesso em curto espaço de tempo.



Mesmo com a audiência significativa, sua última exibição aconteceu em maio de 2008, resultado de uma decisão da emissora de unificar alguns quadros antigos de Silvio Santos em um só, o "Não erre a letra". Desde então, “Qual a música” nunca havia retornado de forma definitiva ao programa dominical. E agora, atendendo a um pedido do público, conforme divulgou a emissora paulista, veio para ficar e começar uma nova história na casa do Senor Abravanel.

O “Domingo legal” de hoje (12/10) irá homenagear duas figuras importantes que fizeram parte da atração do SBT/Alterosa: a assistente de palco Luana Andrade (foto) e o ex-diretor Roberto Manzoni, o Magrão. O "Passa ou repassa", jogo exibido todo domingo e do qual Luana participava ativamente, exibirá a última participação da influenciadora, previamente gravada. Outras ex-assistentes de palco do programa, como Daniela Sobreira, Rafinha Viscardi e Bruna Manzon, estarão presentes para prestar homenagem. Luana morreu na terça-feira (7/11), após complicações em cirurgia de lipoaspiração nas coxas e nos joelhos, aos 29 anos. Roberto Manzoni, o Magrão, morreu na última sexta-feira (10/11), aos 74 anos. Entre as décadas de 1970 e 2000, ele esteve à frente de programas como “Viva a noite” e “Domingo legal”, atrações exibidas pelo SBT/Alterosa sob o comando de Gugu Liberato.