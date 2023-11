Com 27 anos de carreira na televisão, a repórter do "Alterosa alerta" se tornou referência para jovens jornalistas negros, que ela quer incentivar com sua obra

Com 27 anos de carreira na TV, a repórter Ethel Corrêa (“Alterosa alerta”) lança nesta semana o livro “Histórias que contei e você assistiu na TV”. O volume narra bastidores da produção de reportagens investigativas e aborda a trajetória de Ethel como repórter negra, reconhecida no jornalismo brasileiro. “Meu livro é um roteiro construído por mim e que pode ajudar o outro a construir sua própria história”, diz.

Belo-horizontina, Ethel cursou jornalismo na UNI-BH e iniciou sua carreira pelo jornalismo impresso, mas logo se apaixonou pela televisão. No livro, ela conta de onde veio, qual era o seu sonho e como chegou “a essa realização de estar hoje no lugar onde sempre quis estar”.

Contratada desde 2007 pela TV Alterosa, a jornalista se destaca na cobertura de casos policiais em Belo Horizonte e Região Metropolitana. Em seu currículo constam grandes reportagens, como as dos casos do goleiro Bruno e do maníaco de Contagem.

Em “Histórias que contei e você assistiu na TV”, ela revela ao espectador como é seu processo de apuração das notícias. Ethel deixa claro que seu ofício exige um equilíbrio difícil. “Falo da minha relação com as forças policiais e com as fontes exclusivas, dos furos de reportagem e da delicadeza para não prejudicar a pessoa e nem mesmo o meu trabalho”, afirma.

Ela também comenta como o jornalismo investigativo entrou em sua vida e mudou sua percepção sobre seu papel como repórter de casos tão delicados. “Quero contar mais do que aquilo que aparece no primeiro momento, do factual, que é o acidente, a facada. Conto o segundo ponto, o que aconteceu com aquela vítima, como ficou a vida dela, quem era esse autor e por que aquilo aconteceu na vida dele”, diz.

Ela acrescenta: “Costumo dizer que, se miramos na experiência do outro, não precisamos repetir os mesmos erros. Então, quando eu faço a matéria investigativa, tenho também esse outro lado, de mostrar, alertar e ajudar a prevenir”.

"HISTÓRIAS QUE CONTEI E VOCÊ ASSISTIU NA TV" Divulgação

TURBULÊNCIA

A paixão pela TV, mais especificamente por fazer jornalismo na TV, surgiu quando Ethel, ainda menina, viu a repórter Gloria Maria na telinha. Ela conta que se identificou “porque até então não havia visto outra pessoa com as suas características físicas naquele lugar”.

Assim como Glória Maria, morta em fevereiro deste ano, Ethel não gosta de mencionar sua idade. Criada no bairro Sagrada Família, na Zona Leste da cidade, ela é filha de um motorista e uma costureira. Apaixonou-se pela escrita ainda na infância e foi a primeira da família a entrar para a faculdade.

Aos 8 anos, já fazia poemas. Aos 12, escreveu um romance, que veio a ser perdido em um incêndio no quarto em que ficava guardado, em sua casa. Mesmo com o fim trágico de sua primeira obra, não desistiu do sonho de lançar um livro.

Em 2018, quando viajava de avião para Foz do Iguaçu, no Paraná, uma turbulência foi a motivação perfeita para finalmente narrar a história de sua vida. “Comecei a escrever para me distrair da turbulência e comecei a me lembrar da vida. Durante aquele voo, entendi que eu precisava contar a minha história para dar força a outras pessoas que não conseguiram ou não foram atrás dos seus sonhos, porque acham que não podem”, afirma a autora.

Com uma carreira consolidada na TV, a jornalista percebeu que, assim como Glória Maria, ela também se tornou inspiração para jornalistas negros que sonham em trilhar um caminho de sucesso na televisão.

“Eu me lembrei que, ao longo da minha caminhada, encontrei algumas pessoas que me disseram: ‘Nossa, eu fiz jornalismo, porque te vi na TV’. Sempre falo que estar na televisão há 27 anos não é fácil. Se uma jornalista branca precisa matar um leão por dia, nós precisamos matar sete”, diz.

Ela pondera para os que a têm como inspiração que “tudo isso tem preço e às vezes você não consegue alcançar o seu sonho perfeito, mas existe um sonho possível”. E isso é um incentivo a não desistir. “Eu venho a cada dia buscando o meu. Muitas vezes, no nosso ramo não é a competência que é avaliada, mas o seu padrão. Barreiras são colocadas na nossa frente, mas eu sempre me posicionei muito e nunca vou aceitar nenhum tipo de imposição."

Cheia de planos para o futuro, Ethel conta que, com o lançamento do livro, espera aumentar o diálogo com alunos de universidades. Palestrante há anos, a jornalista deseja que sua história possa servir de motivação e objeto de estudo para os futuros colegas de profissão.

“Sou chamada para palestrar nas faculdades. Mas, agora, tendo o livro, consigo ampliar meu contato com os alunos e com a academia, para além das falas”, aponta.

“HISTÓRIAS QUE CONTEI E VOCÊ VIU NA TV”

• Ethel Corrêa

• Editora Pomar de Ideias (84 págs.)

• R$ 45 (preço especial de lançamento)

• A partir de 10/11, disponível na Amazon para todo o Brasil.

*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes