A tão esperada turnê do fenômeno mexicano RBD chegou ao Brasil nessa quinta-feira (9/11), no Engenhão, no Rio de Janeiro. Os fãs, que esperavam o evento ansiosamente, viveram momentos de nostalgia ao reviver as canções dos artistas que fizeram parte da infância e adolescência de uma geração inteira. Nas redes sociais, as pessoas que presenciaram a primeira apresentação da “Soy Rebelde Tour” não pouparam palavras para descrever a experiência vivida.

EU FUI EU TAVA EU VI O RBD AHHHHHHHHHH AINDA NÃO ACREDITO ????????????#SoyRebeldeTourBrasil pic.twitter.com/xDApCy4A1N — Jess (@jessfreenbecbec) November 10, 2023

O nome da turnê esteve entre os assuntos mais comentados do X na manhã desta sexta-feira (10/11). O primeiro dos oito shows da banda foram registrados por internautas que descreveram o momento como “um sonho realizado” e “um dia inesquecível". A rede social foi inundada por fotos e vídeos daqueles que puderam presenciar o quinteto unido depois de 15 anos.





Com o maior público no Brasil, a banda composta por Anahí, Dulce Maria, Maitê Perroni, Christian Chávez e Christopher Uckermann, usaram looks especiais em tons de verde e amarelo e até com a bandeira do país estampada nas vestimentas. A cantora Dulce Maria também se dedicou aos fãs brasileiros falando em português durante as apresentações.

Há quem diga ainda que não foi o RBD quem deu o show, mas sim o público brasileiro, que não mediu esforços em cantar todas as músicas e declarar o carinho pelos ídolos. “Que show maravilhoso, nosso público é o melhor”, disse uma internauta. “A energia de todo mundo cantando junto não tem preço! Esse coral”, disse outra em um vídeo que mostra a plateia acompanhando os astros em “Un Poco de Tu Amor”.

Outro destaque da noite foi o do eterno Giovanni, de Rebeldes, o cantor Christian Chávez, que carregou uma junção da bandeira do Brasil com a bandeira LGBTQIAPN+ ao fazer um discurso para a comunidade LGBT+. “A homossexualidade não é pecado. A transsexualidade não é pecado. HIV+ não é pecado. Você merece ser quem você quer”, disse, emocionado. Em seguida, ele recebeu outra bandeira do público.

Esse discurso do Christian foi muito necessário!



Vê-lo dizer isso ao vivo foi maravilhoso @christiancha #SoyRebeldeTour #SoyRebeldeTourBrasil pic.twitter.com/QRvRotvHDx — RBD HOGAR (@rbdhogar) November 10, 2023

Falando em emoção, a performance de “Sálvame”, considerada uma das faixas mais comoventes do grupo, tocou os fãs de uma forma especial. Na voz de Anahí, um coral de mais de 70 mil pessoas acompanhou a canção que fala sobre perder a fé e as esperanças.