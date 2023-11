Divertida Mente (2015) é uma animação que conquistou não apenas o público infantil, mas também jovens e adultos. Depois do sucesso do filme, a sequência teve sua data de estreia divulgada nesta quinta-feira (9/11). Divertida Mente 2 chega aos cinemas em junho de 2024 e insere novas emoções entre os personagens.





O anúncio foi realizado nas plataformas oficiais e nas redes sociais da Disney e ficou entre os assuntos mais comentados no X, antigo Twitter, na manhã desta quinta. Nove anos depois do primeiro longa, que foi considerado um dos melhores do gênero, a animação que aborda de forma humorada como as emoções se manifestam na mente de uma criança ganhou uma data de estreia, com um trailer inédito.

No pôster de divulgação, vemos um aviso: "Grandes mudanças. Novas emoções", já no teaser, as emoções Alegria, Medo, Raiva, Nojinho e Tristeza que moram no centro de controle dentro da mente da menina Riley, agora passam a dividir espaço com novas emoções: a Ansiedade. Isso porque, Riley passa por grandes mudanças e começa a ter sentimentos diferentes.



Mas não é só a menina que enfrenta uma nova fase. Nas cenas divulgadas, é possível ver que as antigas emoções passam por uma grande mudança, como se fosse uma obra dentro da central de controle de Riley. Depois do grande susto, eles se deparam com a presença de Ansiedade, que aparece de mala e cuia, pronta para ficar.