Guilherme Colina protagoniza "O animal agoniza", que segue em curta temporada até sábado, no Teatro da Cidade

No palco, um animal que recebeu um tiro, agoniza. Ao longe, uma mulher também está morrendo. Em “O animal agoniza”, do grupo Confesso, a autora e diretora da peça, Rita Clemente, mostra a violência contra as mulheres por meio de um personagem masculino que revela, num monólogo, sua ferocidade e fragilidade.

Guilherme Colina interpreta este papel, como parte da sua arte e da vontade de mandar um recado aos homens. A peça volta para curta temporada, a partir desta quinta (9/11), às 20h, no Teatro da Cidade (Rua da Bahia, 1.341 – Centro), com sessão comentada na reestreia, hoje.

Além de Rita, participam da roda de conversa Ana Regis, autora e atriz de “Peixes”, peça que aborda a violência sexual infantil; Elizabeth Maria Teixeira Fleury, socióloga da Fiocruz e estudiosa da formação de homens violentos; Mirian Chrystus, coordenadora do movimento feminista Quem Ama Não Mata, além de Guilherme Colina. A temporada segue até o próximo sábado (11/11), sempre às 20h.

Ingressos: R$ 40 (inteira), à venda pelo Sympla e na bilheteria do teatro. Mais informações: (31) 3273-1050.