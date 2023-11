Aline Calixto e Tavinho Leoni dividem o palco nesta quinta, em show do projeto “Inspira! Música e conexão”. Afinidade entre artistas começou em roda de samba

Aline Calixto e Tavinho Leoni são os convidados da quarta e última edição do “Inspira! Música e conexão”, projeto que tem a proposta de unir gerações. Os artistas se apresentam nesta quinta-feira (8/11), a partir das 20h, no Teatro Raul Belém Machado, no Bairro Alípio de Melo.

Acompanhado da veterana Calixto, Tavinho Leoni, de 20 anos, começou a carreira musical ainda criança, aos 3 anos de idade, quando ganhou seu primeiro instrumento musical, conforme lembra. Com pai sambista e mãe apaixonada por música popular brasileira, o menino, aos 12 anos, participou do “The voice kids" (Globo).

Desde então, Tavinho se lançou no samba e, recentemente, se deixou influenciar pelo pagode.

"Aos 16 anos, decidi tocar minha carreira de forma um pouco diferente. Com outra cabeça, amadurecido e tomado por outras influências, agreguei tendências mais joviais ao meu trabalho, como Sorriso Maroto, Péricles, Belo e Ferrugem. Mas o pagode não deixa de ser uma vertente mais contemporânea do samba", explica o músico.

O primeiro disco chegou em 2021, com o “No clima" trazendo canções regravadas. Já o primeiro álbum de estúdio, “Surreal”, saiu do forno agora em 2023, pelo Natura Musical. Nos palcos, o sambista já se apresentou com Arlindo Cruz, Mumuzinho, Suel, Ferrugem, Diogo Nogueira, Tiee, Arlindinho, Sérgio Pererê, Aline Calixto e Akatu.



“QUEM É ESSE MENINO?”

Calixto, inclusive, foi diretora artística do álbum “Surreal”. A admiração da cantora pelo sambista vem desde a época do “The voice Kids”. Depois, ela o viu em uma de suas rodas de samba e logo criaram uma relação de “amadrinhamento” musical.

“Conheci o Tavinho através do “The voice kids” e me encantei ao vê-lo cantando samba. Me perguntei: 'Quem é esse menino? Quero conhecê-lo!' E o universo atendeu ao meu chamado, ele apareceu num samba meu e cantou comigo. Depois disso, nos afinizamos muito. Tanto que o convidei para a gravação do meu DVD. Mas nunca havíamos feito um show juntos.”

Aline Calixto, por sua vez, conta com sólida trajetória na música, especialmente no universo do samba – no carnaval de BH arrasta multidão com o Bloco da Calixto. Para o “Inspira!”, a artista vai apresentar seu novo projeto, “Clara viva", homenagem à obra de Clara Nunes, que completou 40 anos de morte em 2023.



SURPRESAS E TROCAS

"Ainda me surpreendo com seu vasto repertório que contempla vários gêneros musicais, não só o samba", diz Calixto sobre Clara Nunes.

Tanto o show de Tavinho – que abre a programação – quanto o de Aline, segundo eles, terão surpresas e participações especiais. "O projeto em si reitera essa troca de experiência sem hierarquia. Reforça essa ideia de troca. E isso pode gerar um despertar para todos os lados. No meu caso e da Aline, nada mais justo do que a gente fazer a nossa música juntos. Neste show, vamos mostrar ainda mais nossa afinidade e nosso carinho, só que dessa vez no palco.”

INSPIRA! MÚSICA E CONEXÃO

Com Aline Calixto e Tavinho Leoni. Nesta quinta-feira (9/11), às 20h, no Teatro Raul Belém Machado (Rua Leonil Prata, s/nº, Alípio de Melo). Ingressos a R$ 2 (inteira), à venda no Sympla ou na bilheteria local, a partir das 18h.