Funcionários da Gol foram flagrados usando gravatas iguais às da banda RBD, nessa quarta-feira (8/11), em voo que saiu em direção ao Rio de Janeiro, onde os artistas se apresentarão nesta quinta-feira (9/11).



???? Funcionários da companhia aérea Gol estão usando gravatas do RBD para os voos que estão indo para o Rio de Janeiro. pic.twitter.com/cc8rHRWiMg — joão | Soy Rebelde Tour (@diamanteRBD) November 9, 2023

Em vídeo que circula nas redes sociais, fãs de RBD flagraram comissários de bordo da Gol usando um acessório icônico: a famosa gravata do uniforme da Elite Way School, escola fictícia onde se passa a trama da novela Rebeldes, que deu origem a uma das bandas mais famosas do mundo.

Esta não é a primeira vez que a empresa entra no clima de grandes eventos. A Copa do Mundo de 2014, sediada no Brasil, também foi temática para os funcionários da Gol. Inspirados em um design criado por um dos próprios funcionários, a equipe utilizou uniforme em tons verde e amarelo durante o período do evento esportivo.



Nas publicações, feitas no TikTok e no X, antigo Twitter, fãs compartilharam suas vivências nos comentários. Enquanto alguns relataram ter vivido algo parecido em suas viagens com a empresa, outros, que não conseguirão ir às apresentações dos mexicanos, lamentaram e disseram estar com inveja.

“Depois falam que eles não possuem impacto cultural, e isso é quê?”, comentou uma internauta. “Eu tô amando isso gente hahaha todos empenhados em homenagear os divos”, disse outro perfil. “Oxe no meu voo não tava assim não, e olhe que parecia a quinta série do elite way”, disse outro. “O fã que não vai conseguir ir ao show não tem um segundo de pazzzzz”, reclamou uma mulher.

Além da gravata, há relatos de que os trabalhadores até cantaram músicas do fenômeno mexicano junto dos passageiros.

A banda RBD, que se tornou um fenômeno mundial entre 2005 e 2009, voltou aos palcos após 15 anos separados. Sem Alfonso Herrera, o quinteto formado por Anahí, Christian Chávez, Christopher von Uckermann, Dulce María e Maite Perroni, começou a “Soy Rebelde Tour” em agosto e agora estreia no Brasil, onde tem a maior parte do fandom. Serão oito datas em São Paulo e no Rio de Janeiro, neste mês de novembro.

Para alguns fãs, a tour pode ser o único momento de reviver parte da adolescência e infância. Os shows possibilitam que os amantes da banda matem a saudade dos artistas em cima do palco, já que não há previsão para novas apresentações dos rebeldes depois da tour.