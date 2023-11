Parte da estrutura do show de Roger Waters, a ser realizado na noite desta quarta-feira (8/11), no Mineirão, pode ser vista por uma parcela do público

Parte da estrutura do show de Roger Waters, a ser realizado na noite desta quarta-feira (8/11), no Mineirão, pode ser vista por uma parcela do público. Os “bichos voadores”, no caso o porco e a ovelha infláveis, citados no disco “Animals” (1977), do Pink Floyd, localizados atrás do palco, foram alvos das câmeras de vários fãs da pista premium do estádio.

Os dois devem ser utilizados durante a execução da música “Sheep” (“ovelha”, em inglês), única faixa do álbum que esteve presente no setlist dos shows do músico inglês no Brasil, até agora. Ele já passou por Brasília-DF (24/10), Rio de Janeiro-RJ (28/10), Porto Alegre-RS (1/11) e Curitiba-PR (4/11).

A perna brasileira da turnê “This is not a drill” ainda terá duas datas em São Paulo-SP neste sábado (11/11) e no domingo (12/11).

O show em Belo Horizonte começa às 21h20, e a movimentação para adentrar o estádio é tranquila. Os portões foram abertos às 17h.

Para o concerto na capital mineira, são esperados clássicos do Pink Floyd, como “Wish you were here”, “Another brick in the wall parts 2 and 3” e “Money”, entre outras, além de canções da carreira solo do ex-baixista da banda londrina.