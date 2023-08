677

A banda RBD, que se tornou um fenômeno mundial entre 2005 e 2009, fruto da novela mexicana "Rebelde", voltou aos palcos após 15 anos separados. Sem Alfonso Herrera, o quinteto formado por Anahí, Christian Chávez, Christopher von Uckermann, Dulce María e Maite Perroni, trouxe na "Soy Rebelde Tour" um show repleto de nostalgia com os maiores sucessos do grupo, volta de looks icônicos e muita emoção.





O repertório continuou com as canções antigas da banda, como “Sálvame”, “Aun hay algo”, “Ser o parecer”, “No pares”, “Enseñame”, “Solo quédate en silencio”, “Así soy yo” e várias outras que marcaram uma geração. Mas também foram incluídas as mais recentes lançadas, como “ Cerquita de ti ” e “Siempre he estado aqui”.





%u2728 TRECHOS DE TODAS AS MÚSICAS TOCADAS NA SETLIST DA TOUR DO RBD - A THREAD %u2728 pic.twitter.com/pnSL73yBX6 %u2014 lala (@InfinitoTQuiero) August 26, 2023





Os integrantes do RDB vestiram looks que fizeram referência ao que usavam na novela, como o uniforme vermelho com a gravata da Elite Way School. Claro, a estrelinha na testa de Anahí também fez parte do figurino da artista, assim como o símbolo da paz levado por Dulce.





AS REFERÊNCIAS DOS LOOKS MEU DEUS RBD VOCÊ FEZ TUDOOOOOO pic.twitter.com/mj0Zm7ZJCe %u2014 mariana (@rbdchvz) August 26, 2023





Não foi só o público que se emocionou com o retorno da banda, os integrantes também estavam comovidos. Anahí, por exemplo, chorou ao cantar “Sálvame”. “Por todas as vezes que a cantaram e eu não estive aí. Esperei tanto por este momento”, disse, ao pedir para os fãs soltarem a voz e terminou com ela deitada no chão em prantos.





No total, o grupo agendou 53 apresentações da “Soy Rebelde Tour”. O público brasileiro, claro, esteve presente no show e mal pode esperar para a apresentação no país. Serão oito datas em São Paulo e no Rio de Janeiro, em novembro deste ano.