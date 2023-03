Cadê Anahí? Nos preparativos da turnê, RBD se reúne em estúdio

RBD estará de volta na 'Soy Rebelde Tour', que passará pelo Brasil (foto: Divulgação) A “Soy Rebelde Tour” começa só em agosto, mas os integrantes do RBD já estão se preparando juntos nos estúdios da Cidade do México. Nos vídeos compartilhados nas redes sociais do grupo, nesta terça-feira (28/2), os fãs repararam que apenas quatro deles estavam juntos e notaram a ausência de Anahí. Por este motivo, o público demonstrou preocupações e o nome da cantora dominou os Trending Topics do Twitter.









O início dos shows será em 25 de agosto, nos Estados Unidos. Várias datas agendadas chegaram a ter os ingressos esgotados em minutos e novos shows estão sendo marcados pelo grupo. Enquanto isso, eles se preparam para a turnê no estúdio e compartilharam alguns vídeos nas redes sociais.





Christian, Maite, Dulce e Christopher em estúdio, ansiosos para a Tour? E aonde será que está Anahi? %uD83D%uDC40pic.twitter.com/z0aAjnOCQI %u2014 RBD (@rbdmaniaco) February 28, 2023







Mas uma coisa que os fãs notaram foi a ausência de Anahí nas imagens dos ensaios, já que esta não é a primeira vez dos “sumiços” da cantora. O nome da intérprete de Mía Colucci, da novela que originou a banda, entrou para o assunto mais comentado do Twitter. Confira as reações do público:





Vale ressaltar que a cantora não mora na Cidade do México, como os demais integrantes. Por isso, o trabalho deve ser feito à distância.

RBD em BH?

A princípio, RBD havia marcado duas datas no Brasil e precisou agendar mais dias para os shows no país. Agora, a agenda ficou definida no Allianz Parque, em São Paulo, nos dias 16, 17 e 18 de novembro. No dia 19, o RBD se apresentará no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos (Engenhão).

Mas no que depender do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), a banda poderá voltar para a capital mineira também. O político iniciou uma campanha nas redes sociais para que a banda mexicana RBD faça shows na capital mineira - por onde já passou duas vezes (2006 e 2008).





“Vamos pessoal, votar em BH”, escreveu nas redes sociais. Isso porque o produtor da banda RBD, Guillermo Rosas, publicou em seu Twitter uma enquete que fez os fãs do grupo irem à loucura sobre a possibilidade de novos shows no Brasil. “Brasil, se pudéssemos abrir mais um show, onde você preferiria que fosse?”, questionou ele.





Para resposta havia quatro opções: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. O show na capital mineira disparou na frente com 30,1% dos votos.