Após polêmica entre fãs do RBD, produtora justifica mais datas em SP e RJ

'Y Soy Rebelde Tour' terá quatro novas datas no Brasil, ainda em São Paulo e no Rio de Janeiro (foto: Divulgação/Live Nation)

Entre 2004 e 2009, o RBD ganhou um sucesso estrondoso e se tornou um fenômeno no Brasil - eram álbuns de figurinha, pôsters, capas de revistas, chiclete, bonecos e muito mais.



Agora, após 15 anos do fim, o grupo voltará com a turnê “Y Soy Rebelde” apenas por São Paulo e Rio de Janeiro, o que desagradou os fãs de outros estados. A produtora dos shows, Live Nation, explicou o motivo de outras cidades ficarem de fora das apresentações.









Por isso, nessa segunda-feira (27/3), a banda anunciou mais quatro datas para a turnê e ainda fez algumas alterações nos dias que já estavam marcados para melhor atender a demanda. Desse modo, as datas no Brasil, em novembro, ficaram assim:





10: Estádio Nilton Santos, Engenhão (RJ) - EXTRA

11: Estádio Nilton Santos, Engenhão (RJ) - ESGOTADO

12: Allianz Parque (SP) - EXTRA

13: Allianz Parque (SP) - EXTRA

16: Allianz Parque (SP) - ESGOTADO

17: Allianz Parque (SP) - ESGOTADO

18: Allianz Parque (SP) - ESGOTADO

19: Allianz Parque (SP) - EXTRA





Fãs pedem shows fora de SP-RJ

O anúncio acabou frustrando alguns fãs do grupo que estão fora do eixo Rio-São Paulo. A expectativa era grande para datas em outros estados, principalmente porque o produtor do grupo, Guillermo Rosas, havia compartilhado no Twitter uma enquete para saber qual outra cidade deveria receber o show do RBD e o resultado ficou em: Belo Horizonte (30,1%) ; Brasília (27,9%); São Paulo (23,2%) e Rio de Janeiro (18,7%).





A Live Nation divulgou uma nota aos fãs justificando a decisão de novas datas em SP e RJ. “Por conta da logística, pelo tamanho da produção e pela disponibilidade dos estádios, São Paulo e Rio são as cidades que mais permitiram abrir mais datas”, escreveram.









Eles acrescentaram que, “para que se consiga abrir quatro novas apresentações no Brasil”, as datas já divulgadas anteriormente precisaram passar por alterações. O show do dia 19 de novembro, que seria no Engenhão, foi alterado para 11 de novembro no mesmo local e sem necessidade de troca de ingresso.

SERVIÇO - RBD|YO SOY REBELDE 2023

RIO DE JANEIRO

Data: 10 de novembro (sexta-feira) - NOVA DATA

11 de novembro (sábado) - ESGOTADO

Horário do show: 20h30

Local: Estádio Nilton Santos - Engenhão

Endereço: R. José dos Reis, 425 - Engenho de Dentro, Rio de Janeiro - RJ

Ingressos: a partir de R$ 195,00 (ver tabela completa)

Classificação etária: 14 anos. Menores de 06 a 13 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.*

*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.





Preços

CADEIRA SUPERIOR OESTE - R$ 195,00 meia entrada e R$ 390,00 inteira

CADEIRA SUPERIOR LESTE - R$ 195,00 meia entrada e R$ 390,00 inteira

CADEIRA INFERIOR OESTE - R$ 270,00 meia entrada e R$ 540,00 inteira

CADEIRA INFERIOR LESTE - R$ 270,00 meia entrada e R$ 540,00 inteira

PISTA | CADEIRA SUL - R$ 230,00 meia entrada e R$ 460,00 inteira

PISTA PREMIUM - R$ 425,00 meia e R$ 850,00 inteira





BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO





29/03 (quarta): Bilheteria Oeste - Estádio Nilton Santos - Engenhão

Rua José dos Reis, S/N - Engenho de Dentro, Rio de Janeiro - RJ, 20770-001





IMPORTANTE: Em função do show do Coldplay, que acontece na terça-feira, 28 de março, no Estádio Nilton Santos Engenhão, solicitamos que os fãs do RBD no Rio de Janeiro não acampem e/ou formem filas no local antes da quarta-feira (29). As calçadas estão sendo utilizadas para a produção do Coldplay efetuar o gradeamento da fila para acesso do show do Coldplay no dia 28/03.

A liberação para início de formação da fila para vendas de ingressos para o RBD terá início entre 04h e 05h da madrugada do dia 29/03, data da venda.





ATENÇÃO AOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO:

29/03 (quarta): O atendimento começará às 10h da manhã e a fila será encerrada às 17h. Após este horário, o atendimento seguirá com os clientes remanescentes da fila ou até o esgotamento dos ingressos. A fila poderá ser encerrada antes do horário previsto caso os ingressos se esgotem.





ATENÇÃO: NÃO HAVENDO O ESGOTAMENTO DE INGRESSOS, a venda segue no dia 30/03 no mesmo local e horários (Verifique disponibilidade nas comunicações oficiais antes de se deslocar até a bilheteria)





- A Eventim não se responsabiliza por compras efetuadas em canais não oficiais.





SÃO PAULO - ESTÁDIO DO MORUMBI

Datas: 12 de novembro (domingo) - NOVA DATA

13 de novembro (segunda-feira) NOVA DATA

Abertura dos Portões: 16h

Horário do show: 20h

Local: Estádio do Morumbi

Endereço: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 - Morumbi, São Paulo - SP

Ingressos: a partir de R$ 210,00 (ver tabela completa)

Classificação etária: 14 anos. Menores de 06 a 13 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.*

*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.





Preços

ARQUIBANCADA - R$ 210 meia entrada e R$ 420,00 inteira

PISTA - R$ 240,00 meia entrada e R$ 480,00 inteira

CADEIRA INFERIOR - R$ 270,00 e R$ 540,00 inteira

CADEIRA SUPERIOR - R$ 280,00 meia entrada e R$ 560,00 inteira

PISTA PREMIUM - R$ 425,00 meia entrada e R$ 850,00 inteira





BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO





29/03 (quarta): Estádio do Pacaembu (Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho)

Praça Charles Miller – Pacaembu - São Paulo/ SP

Bilheteria na entrada principal, ao lado do restaurante.

ATENÇÃO AOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO: 29/03 (quarta): O atendimento começará às 10h da manhã e a fila será encerrada às 17h. Após este horário, o atendimento seguirá com os clientes remanescentes da fila ou até o esgotamento dos ingressos. A fila poderá ser encerrada antes do horário previsto caso os ingressos se esgotem.

SÃO PAULO - ALLIANZ PARQUE

Datas:

16 de novembro de 2023 (quinta-feira) - ESGOTADO

17 de novembro de 2023 (sexta-feira) - ESGOTADO

18 de novembro de 2023 (sábado) - ESGOTADO

19 de novembro de 2023 (domingo) - NOVA DATA





Abertura dos Portões: 16h

Horário do show: 20h

Local: Allianz Parque

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca, São Paulo - SP

Ingressos: a partir de R$ 210,00 (ver tabela completa)

Classificação etária: 14 anos. Menores de 06 a 13 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.*

*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.





Preços:





CADEIRA SUPERIOR - R$ 210,00 meia entrada e R$ 420,00 inteira

PISTA - R$ 240,00 meia entrada e R$ 480,00 inteira

CADEIRA INFERIOR - R$ 280,00 e R$ 560,00 inteira

PISTA PREMIUM - R$ 425,00 meia entrada e R$ 850,00 inteira





BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO





29/03 (quarta): Estádio do Pacaembu (Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho)

Praça Charles Miller – Pacaembu - São Paulo/ SP

Bilheteria na entrada principal, ao lado do restaurante.

ATENÇÃO AOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO:

29/03 (quarta): O atendimento começará às 10h da manhã e a fila será encerrada às 17h. Após este horário, o atendimento seguirá com os clientes remanescentes da fila ou até o esgotamento dos ingressos. A fila poderá ser encerrada antes do horário previsto caso os ingressos se esgotem.

MEIA-ENTRADA