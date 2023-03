E o Brasil? Fãs de Adele se surpreendem com anúncio de pausa na carreira

Adele nunca se apresentou no Brasil (foto: Reprodução/Instagram)

O último álbum de Adele, "30", foi lançado em novembro de 2021. De lá pra cá, a cantora manteve uma temporada de shows pelo mundo. Morando em Las Vegas, Estados Unidos, há quatro meses, a cantora vinha fazendo algumas apresentações na cidade do estado de Nevada e neste final de semana, ela surpreendeu os fãs ao anunciar que vai dar uma pausa na carreira.

Adele ainda tranquilizou seus seguidores contando que irá cumprir a agenda até novembro. Depois, ela para e sem previsão de volta. "Vou fazer uma pausa e vocês realmente não vão ouvir falar de mim. Porque vocês sabe o que eu sou: sou uma reclusa absoluta", disse.

A cantora britânica confidenciou que torce um pouco o nariz para a fama e a exposição da vida pessoal. "Minha vida é minúscula. Eu realmente não saio de casa e isso é por escolha. A minha vida costumava ser enorme quando eu era mais jovem. Mas quanto maior minha carreira foi ficando, mais assustada e ansiosa eu ficava e fico. Saio com meus cachorros, meu filho e meu namorado, e converso com a minha empregada. Só isso."

Apesar de estar mesmo decidida pelo interrupção da carreira, Adele disse aos fãs que ainda sente frio na barriga cada vez que sobe ao palco. Ela também agradeceu a recepção do público nos últimos meses. "Foram os melhores quatro meses da minha carreira. Estes shows me trouxeram muitas alegrias. Foi uma surpresa maravilhosa ver o quanto adorei, porque sou uma artista muito ansiosa", concluiu.

E o Brasil?

Vale ressaltar que a cantora nunca pisou em solo brasileiro e tem sido uma das artistas mais requisitadas pelos brasileiros. Em outubro de 2022, durante um evento com fãs para exibir em primeira mão o videoclipe de “I Drink Wine”, Adele havia comentado a possibilidade de vir ao país e animou os fãs.

"Eu sei que já disse tantas vezes no palco, que eu acho que saí na primeira página de um jornal (brasileiro), que dizia que eu estava indo. Nós estamos tentando, nós realmente estamos e eu não vou colocar uma certeza agora, porque não sei se será possível", disse, na época.

Ela reforçou que gostaria de fazer um show no país. "Eu quero ir (ao Brasil), não sei se é possível legalmente. Mas, com certeza, no meu mundo dos sonhos, terminaria toda essa campanha no Brasil. Porque eu nunca fui e tenho sido consistente como qualquer coisa, meu Deus. Eu provavelmente não conseguiria cantar meu próprio show lá, teria problemas em ouvir a mim mesma”, brincou.

“Mas eu tenho toda a intenção e sempre tive toda a intenção, eu juro a vocês, porque vocês vêm de todos os lugares do mundo para me ver", apontou a cantora.

%uD83D%uDEA8 Adele falando sobre o Brasil, dizendo que pretende encerrar a divulgação do "30" em nosso país, contando que promete que virá e que tem certeza que ela mal conseguirá se ouvir quando fizer um show aqui, devido a paixão dos fãs brasileiros. pic.twitter.com/aSVrqgMaLL %u2014 Adele Online (@adeleonlinecom) October 26, 2022

Agora, com o anúncio, os fãs brasileiros da cantora se surpreenderam com a declaração sem uma data no país. Confira as reações:

Eu n vou te perdoar Adele se n vier ao Brasil pic.twitter.com/3fbCljcHNX %u2014 Slowmotion (@euquelute25) March 28, 2023

E lá vai o Brasil ficar com a turnê da Adele, de novo. https://t.co/5bqShtO8nt %u2014 marina (@marinabragaa) March 28, 2023

poxa Adele, não faz isso sem vir pro Brasil antes %uD83D%uDE2D https://t.co/oGw2gmFIki %u2014 S. (@meloxsandy) March 28, 2023

Agora que a Adele vai dar uma pausa na carreira, já era a turnê no Brasil%u2026 %u2014 vine %uD83C%uDFF3%uFE0F%u200D%u26A7%uFE0F (@eualcantara1) March 28, 2023

Não acredito que a Adele vai tirar férias de novo sem vir pro Brasil. Vou ter que vender meu carro só pra ir no show dessa mulher lá na puta que pariu %uD83D%uDE2D %u2014 lizard queen (@spaderdepp) March 27, 2023