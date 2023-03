Em turnê no Brasil, Coldplay cresce quase 150% nos streamings

Coldplay passa uma temporada de shows no Brasil - São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba (foto: Reprodução/Instagram)



Com um repertório que passeou pelos seus grandes sucessos, a banda tem dado uma aula de energia e animação, mostrando porque é uma das mais populares do mundo. No país, o número de reproduções das músicas da banda cresceu quase 150%, nas cidades dos shows e até mesmo em outras de fora, como Belo Horizonte. A banda britênica Coldplay trouxe ao Brasil - São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro - a sua nova turnê "World of Spheres" e, em um espetáculo grandioso, animou os fãs que estão lotando os estádios.Com um repertório que passeou pelos seus grandes sucessos, a banda tem dado uma aula de energia e animação, mostrando porque é uma das mais populares do mundo. No país, o número de reproduções das músicas da banda cresceu quase 150%, nas cidades dos shows e até mesmo em outras de fora, como Belo Horizonte.









Nas seis datas iniciais que movimentaram os paulistas, ficou claro o amor e busca do público refletido nas plataformas digitais. Na Deezer, por exemplo, “Music of the Spheres”, álbum que deu nome à turnê, teve um crescimento de, aproximadamente, 140% em streams e 76% em usuários únicos, comparando a data do primeiro show no Brasil (10/03), em São Paulo, de acordo com o próprio streaming.

Leia mais: Coldplay grava música inédita em São Paulo com coro de público de show





Quando é feita uma análise comparando o primeiro show com a semana anterior (03/03), houve um crescimento de, aproximadamente, 75% em streams e 43% em usuários únicos. Entre 10/03 e 18/03 (primeiro e último show em São Paulo), o álbum teve um crescimento de, aproximadamente, 65% em streams e 60% em usuários únicos.





A seguir, você confere o Top 10 músicas mais ouvidas do grupo na plataforma no mês de março:

Viva La Vida

Paradise

Yellow

Hymn for the Weekend

The Scientist

A Sky Full of Stars

Something Just Like This

Clocks

My Universe

Fix You





As cidades que mais estão ouvindo Coldplay em março são São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Recife e, para atestar o quanto a banda é amada pelo seu público, a faixa etária dos ouvintes varia consideravelmente, ficando entre 18-25 anos (18%), 26-35 anos (38%), 36-45 anos (29%) e 46-55 anos (10%).





Para aproveitar ainda mais a passagem do grupo no Brasil, você pode conferir a playlist 100% Coldplay e sentir um gostinho da mágica transcendental que só Coldplay é capaz de criar.