677

"Cerquita de Ti" é a primeira novidade produzida pelo grupo desde o anúncio da turnê de reencontro, "Soy Rebelde Tour" Divulgação O RBD lançou nesta quinta-feira (17/8) um novo single. Batizada de "Cerquita de Ti", a música é a primeira novidade produzida pelo grupo desde o anúncio da turnê de reencontro, "Soy Rebelde Tour".

A canção também antecipa o início da bateria global de shows da banda, que começa no próximo dia 25 de agosto em El Paso, nos Estados Unidos. O lançamento também acontece após a confirmação do último show da turnê, que acontece em 21 de dezembro na Cidade do México.

"Cerquita de Ti" foi produzida por Manuel Lara, que compôs a canção junto de Pambo, Nicole Horts, Ben Aler e Christopher von Uckermann. Ouça:

Confira a letra:

Déjate ver

extrañarte fue tan natural

Puedo entenderte

Y llorar es de lo más normal

Ha pasado el tiempo

Pero yo te quiero igual

El amor que siento

Va creciendo y no se va

Aunque estemos lejos

Y te sientas triste

Sabes, siempre voy a estar

Hasta hacernos viejos

Que no se te olvide

Sabes, siempre voy a estar cerca de ti

Cerquita de ti (4x)

Qué bonito que nos encontramos

Mas bonito si nos abrazamos

Nadie nos creía, pero lo logramos

Ha sido difícil pero aquí estamos

Qué bonito que nos encontramos!

Más bonito si nos abrazamos!

Nadie nos creía, pero lo logramos!

Ha sido difícil pero aquí estamos!

El amor que siento va creciendo y no se va

Aunque estemos lejos

Y te sientas triste

Sabes, siempre voy a estar cerca de ti

Hasta hacernos viejos

Que no se te olvide

Sabes, siempre voy a estar cerca de ti

Cerquita de ti

Si lo que sientes es real

El final jamás será el final

Nunca te olvides

Nunca te olvides

RBD no Brasil

A turnê de reunião do RBD passará pelo Brasil. A banda se apresenta no Rio de Janeiro em 9 e 10 de novembro, no Estádio Olímpico Nilton Santos, e em São Paulo nos dias 12, 13, 16, 17, 18 e 19 do mesmo mês, no estádio do Morumbi.

Conhecida por ser formada na novela "Rebelde", que estreou em 2004 e foi transmitida no Brasil pelo SBT, a banda continuou sua carreira mesmo depois do fim da trama e fez shows até 2009, se tornando um fenômeno no Brasil.