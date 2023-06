Anahí, do RBD, é hospitalizada após perfuração no tímpano

A cantora Anahí deu seu relato em stories do WhatsApp (foto: Reprodução/Instagram)

Anahí, famosa por integrar o grupo mexicano RBD, precisou de atendimento médico após um incidente que resultou em uma perfuração em seu tímpano. A cantora compartilhou detalhes do ocorrido em sua conta oficial no Instagram.De acordo com Anahí, o acidente transcorreu durante a produção de moldes de orelha para seus novos fones intra-auriculares, quando o material rompeu-se.