A banda cover Legião II, que homenageia a lendária Legião Urbana, participou do podcast "Pod ou Não Pode", nesta sexta-feira (27/12). Sob a condução de Ricardo Carlini, o episódio trouxe um mergulho na trajetória do grupo, que há décadas mantém vivo o legado de Renato Russo. A proposta é emocionar fãs e preservar a essência de uma das bandas mais icônicas do rock brasileiro.

Durante a conversa com Carlini, o vocalista Renilson Resende relembrou os desafios de sua carreira, iniciada em 1994. Falou sobre a profunda tristeza que sentiu com a morte de Renato Russo, em 1996, aos 36 anos, momento que quase o levou a abandonar os tributos ao ídolo.

“Quase deixei de tocar Legião, porque não queria ganhar fama em cima de uma pessoa que acabou de morrer. Foi uma sensação de perda muito grande”, revelou. De acordo com ele, a conexão emocional sempre guiou seu trabalho.

Além de relembrarem histórias emocionantes, Renilson e o baterista Kiko Lopes deram uma amostra de seu talento ao cantar trechos de hits da Legião Urbana, como “Perfeição”, “Vento no litoral” e “Tempo perdido”.

Os 30 anos da Legião II serão comemorados neste sábado (28/12), no Shopping do Avião, com programação recheada de atrações. Entre as bandas convidadas estão Trem das Sete, Dona Odeteh e Eletricidade. O show da Legião II está marcado para as 21h30.

O evento terá entrada gratuita até as 18h, e após esse horário, os ingressos custarão R$10. As entradas antecipadas podem ser retiradas na plataforma Sympla.

