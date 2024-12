Atriz vencedora do Globo de Ouro de atriz estreante, em 1969, a britânica de origem hispânica Olivia Hussey morreu aos 73 anos. Numa declaração veiculada pela família no Instagram, sem detalhar causas, foi registrada a morte, nesta sexta (27/12), com a informação de que ela esteve "cercada pela família, num ambiente de completa paz". Amigo da celebridade, Marc Huestis declarou à rede CBS que Olivia teria câncer.



Mundialmente aclamada com a personagem Julieta, do clássico de William Shakespeare Romeu & Julieta, a atriz filmou com Franco Zeffirelli quando tinha 15 anos. A descoberta de seu talento se deu nos palcos, quando da montagem de Primavera de uma solteirona, estrelada por Vanessa Redgrave (no cinema, o papel seria de Maggie Smith, com quem Hussey, em 1978, integrou o elenco de adaptação para o texto de Agatha Christie, Morte sobre o Nilo).

Foi na Italia Conti Academy, em Londres, que Olivia Hussey começou os estudos em artes cênicas. Nascida na Argentina, em 1951, ela saiu cedo do país para a jornada britânica. O alcance do sucessos de Romeu & Julieta, em fins dos anos de 1960, resultou em vitórias da produção no Oscar, nas categorias de fotografia e figurinos, numa corrida em que a fita concorria ainda como melhor filme e direção (de Zeffirelli, morto em 2019).





O filme também levou Hussey e Leonard Whitinhg aos tribunais norte-americanos; uma vez que eles tentaram reclamar milhões de dólares, junto ao estúdio Paramount, responsável pelo filme. Menores de idade, à época das filmagens, eles disseram que as imagens de nudez vieram sem consentimento de ambos. A causa foi perdida em tribunal de Los Angeles, no ano passado.

Com Whiting, Hussey ainda estrelou o televisivo filme Social suicide (em 2015), e para a televisão, há décadas, estrelou um filme no qual apareceu como a mãe do traumatizado Norman Bates, numa das sequências do clássico Psicose. Bette Davis, David Niven e Peter Ustinov foram alguns dos colegas nos sets dos quais Hussey — que, para tevê, ainda deu vida a Maria (em Jesus de Nazaré) — participou.

