Uma nova adaptação do clássico ‘Romeu e Julieta’ tem causado polêmica nas redes sociais por causa da atriz que dará vida à mocinha de William Shakespeare (1564-1616). A escolhida foi Francesca Amewudah-Rivers, uma mulher negra, o que despertou uma chuva de comentários racistas e ofensivos à aparência dela.

A atriz foi confirmada juntamente com Tom Holland, que viverá Romeu, sob direção de Jamie Lloyd. A peça será exibida no West End de Londres. Todas as apresentações estão com ingressos esgotados. Mesmo sem turnê no Brasil, internautas brasileiros criticam a escolha do elenco.



“Estes são Tom Holland e Francesca Amewudah-Rivers, atores escolhidos para estrelar uma versão woke de ‘Romeu & Julieta’. Não demora muito e irão fazer um filme sobre vikings somente com atores negros”, escreveu um perfil.

Outra pessoa chamou Francesca de feia e afirmou que a escalação dela não condiz com a trama. “Lembrando que a história se passa na Itália no século 16 e a Julieta era uma moça de 13 anos se não me engano, logo não faz sentido nenhum essa tonha fazer tal papel porque além de aparentar ser mais velha, é negra. Enfim, tá uma m***a, nota dó”, diz outro comentário. “Prefiro morrer do que ver uma Julieta que parece um zagueiro do Paysandu”, apontou outro.



Os haters não ficaram restritos ao Brasil. Também há críticas dos ingleses, o que levou a um movimento em prol de Francesca, com a cobrança de um posicionamento da companhia de teatro, mas até o momento ninguém se pronunciou.