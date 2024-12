Quando pergunto ao criador do drama sul-coreano de sucesso Round 6 sobre relatos de que ele estava tão estressado durante as filmagens da primeira temporada que perdeu seis dentes, ele rapidamente me corrige. "Foram oito ou nove", ele ri.

Hwang Dong-hyuk está conversando comigo no set de filmagem enquanto grava a segunda temporada do seu thriller distópico da Netflix, em que centenas de competidores endividados disputam um enorme prêmio em dinheiro, jogando uma série de jogos infantis de vida ou morte.

A segunda temporada tem estreia mundial nesta quinta-feira, 26 de dezembro. Mas outra temporada da série nem sempre esteve em seus planos. Em um determinado momento, ele chegou a jurar que não haveria. Dado o estresse que causou a ele, pergunto o que o fez mudar de ideia.

"Dinheiro", ele responde, sem hesitar. "Mesmo que a primeira temporada tenha sido um grande sucesso global, eu sinceramente não ganhei muito (dinheiro)", ele me conta.

"Então, fazer a segunda temporada vai me ajudar a compensar o sucesso da primeira também." "E eu não terminei a história completamente", ele acrescenta.

A primeira temporada foi a série de maior sucesso da Netflix até o momento de publicação desta reportagem, colocando a Coreia do Sul e seus dramas televisivos nacionais em evidência. Sua análise sombria sobre a desigualdade social tocou o público no mundo todo.

Mas, depois de matar quase todos os personagens, Hwang teve que começar do zero, com um novo elenco e uma nova série de jogos. E, desta vez, as expectativas do público são altíssimas. "O estresse que sinto agora é muito maior", diz ele.

Três anos depois do lançamento da primeira temporada, Hwang está ainda mais pessimista em relação à situação do mundo. Ele menciona as guerras atuais, as mudanças climáticas e o aumento da desigualdade econômica global. Segundo ele, os conflitos não estão mais restritos entre ricos e pobres, eles estão ocorrendo intensamente entre diferentes gerações, gêneros e campos políticos.

"Novos limites estão sendo demarcados. Estamos em uma era de nós contra eles. Quem está certo e quem está errado?"

Netflix Os criadores da série dizem que vai haver mais facções e brigas entre os participantes na segunda temporada

Enquanto percorria o cenário lúdico da série, com sua inconfundível escadaria de cores vivas, reuni algumas pistas de como a desesperança do diretor vai ser refletida desta vez.

Segunda temporada

Nesta temporada, o vencedor anterior do prêmio, Gi-hun, entra novamente na competição com a missão de acabar com ela — e salvar a última rodada de participantes. De acordo com Lee Jung-jae, que interpreta o protagonista, ele está "mais desesperado e determinado" do que antes.

O chão do dormitório, onde os competidores dormem à noite, foi dividido em dois. Uma metade está marcada com um X vermelho gigante de neon, e a outra com um círculo azul.

Agora, após cada jogo, os participantes devem escolher um lado, dependendo se querem encerrar a competição mais cedo e sobreviver, ou continuar jogando, sabendo que todos vão morrer, exceto um deles. A decisão da maioria prevalece.

Isso, me disseram, vai levar a mais facções e brigas. E faz parte do plano do diretor de expor os perigos de viver em um mundo cada vez mais tribal. Ele acredita que forçar as pessoas a escolher um lado está alimentando os conflitos.

Para todos os espectadores que foram cativados pela história chocante de Round 6, houve também aqueles que acharam a série gratuitamente violenta e difícil de assistir.

Mas, ao conversar com Hwang, fica claro que a violência é totalmente pensada. Ele é um homem que pensa e se importa profundamente com o mundo — e é motivado por uma inquietação crescente. "Ao fazer esta série, eu me perguntava constantemente: 'Nós, seres humanos, temos o que é preciso para desviar o mundo desta trajetória ladeira abaixo?'. Honestamente, eu não sei", diz ele.

Embora os espectadores da segunda temporada talvez não obtenham as respostas para essas grandes questões existenciais, eles podem pelo menos se consolar com o fato de que algumas lacunas da trama vão ser preenchidas — como por que o jogo existe, e o que está motivando o mascarado Front Man que o dirige.

"As pessoas vão conhecer mais do passado do Front Man, sua história e suas emoções", revela o ator Lee Byung-hun, que interpreta o papel misterioso. "Não acho que isso vai fazer com que os espectadores se afeiçoem a ele, mas pode ajudá-los a entender melhor suas escolhas."

Um dos atores mais famosos da Coreia do Sul, Lee admite que ter o rosto e os olhos cobertos e a voz distorcida durante a primeira temporada foi "um pouco insatisfatório". Nesta temporada, ele gostou de ter cenas sem máscara, nas quais pode se expressar plenamente — uma chance que praticamente não havia tido.

Getty Images Hwang revela que a Netflix, que estima-se ter arrecadado R$ 4,8 bilhões com Round 6, só pagou a ele uma modesta quantia adiantada pela série

Hwang tentou por 10 anos produzir Round 6, fazendo grandes empréstimos para sustentar sua família, até que a Netflix entrou em cena. Eles pagaram a ele uma modesta quantia adiantada, deixando-o incapaz de lucrar com os impressionantes £650 milhões (R$ 4,8 bilhões) que, segundo estimativas, a plataforma arrecadou com a série.

Isso explica a relação de amor e ódio que os criadores de filmes e séries de televisão da Coreia do Sul têm atualmente com as plataformas de streaming internacionais. Nos últimos anos, a Netflix invadiu o mercado sul-coreano com bilhões de dólares em investimentos, oferecendo reconhecimento e simpatia mundial ao setor, mas deixando os criadores com a sensação de terem sido enganados.

Eles acusam a plataforma de forçá-los a abrir mão de seus direitos autorais quando assinam contratos — e, com isso, de reivindicar os lucros. Este é um problema a nível mundial. No passado, os criadores podiam contar com uma parte das vendas de bilheteria ou das reprises na televisão, mas esse modelo não foi adotado pelas gigantes do streaming.

O problema é agravado na Coreia do Sul, dizem os criadores, devido à legislação de direitos autorais desatualizada, que não os protege. Há alguns meses, atores, roteiristas, diretores e produtores se uniram para formar um coletivo e lutar juntos contra o sistema.

"Na Coreia, ser diretor de cinema é apenas um cargo, não é uma forma de ganhar a vida", afirmou Oh Ki-hwan, vice-presidente da Associação de Diretores de Cinema Coreano, durante um evento em Seul. Alguns de seus colegas diretores, diz ele, trabalham meio período em armazéns e como taxistas.

A roteirista Park Hae-young está presente no evento. Quando a Netflix comprou sua série, Meu Diário Para a Liberdade, ela se tornou um sucesso global. "Escrevi a minha vida inteira. Então, obter reconhecimento global ao competir com criadores do mundo todo tem sido uma experiência prazerosa", ela me conta.

Mas Park admite que o modelo atual de streaming a deixou relutante em "dar tudo de si" em sua próxima série. "Normalmente, passo quatro ou cinco anos fazendo um drama acreditando que, se for bem-sucedido, vai poder garantir meu futuro, que vou receber minha parte justa da remuneração. Sem isso, qual é o sentido de trabalhar tanto?"

Ela e outros criadores estão pressionando o governo sul-coreano a mudar sua lei de direitos autorais para forçar as produtoras a compartilhar seus lucros. Em uma declaração, o governo sul-coreano disse à BBC que, embora reconhecesse que o sistema de remuneração precisava mudar, cabia ao setor resolver o problema. A Netflix recusou nosso pedido de comentário.

Hwang, de Round 6, espera que sua franqueza em relação às suas próprias dificuldades com o pagamento dê início a essa mudança. Ele, sem dúvida, despertou o debate sobre remuneração justa, e esta segunda temporada certamente vai dar outro impulso ao setor.

Mas quando conversamos após o término das filmagens, ele me contou que seus dentes estão doendo novamente. "Ainda não fui ao dentista, mas provavelmente terei que extrair mais alguns em breve."

A segunda temporada de 'Round 6' vai estrear em 26 de dezembro de 2024 na Netflix.