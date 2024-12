Set de Anderson Noise, mais conhecido como "pai do techno", começa às 3h do Dia de Natal

No Natal passado, ele tocou até as dez da manhã do dia 25. Pronto para o que der e vier, Anderson Noise retorna nesta noite (24/12) ao Deputamadre para mais uma festa “Depois da ceia”. O evento, já tradição para quem frequenta o clube na Floresta, começa às 23h59. Noise assume as picapes a partir das 3h. “Vou até a hora que tiver gente”, diz.



“Estou voltando aos bons e velhos tempos de tocar somente techno. Por mais que eu queira fazer sets de house, o povo fica falando que sou 'pai do techno'. Quer saber? Sou pai mesmo”, acrescenta Noise, veterano da cena eletrônica nacional que se mantém vivo e chutando.



No Dia de Iemanjá, ele comemora 37 anos de carreira. “Foi em 2 de fevereiro de 1988 a primeira vez que toquei fora de casa”, relembra. A festa foi no saudoso Expresso Canadá. De lá pra cá, Noise ganhou o mundo tocando em tudo o que é lugar do planeta, lançou os próprios selo e rádio, gravou com um monte de gente (Milton Nascimento e Lulu Santos entre eles), produziu outros tantos, virou referência nacional.

A música eletrônica mudou, mas ele se mantém como o cara do techno no Brasil. Nascido em Belo Horizonte, viveu por 13 anos em São Paulo. Em 2012, voltou a morar na capital mineira. A ceia vai ser com poucos e bons em seu apartamento na Savassi: a mulher Carla, o filho Yan e o irmão Alvinho Little Noise.

DJ Omoloko toca antes de Anderson Noise na festa "Depois da ceia", no Deputamadre Instagram/reprodução



A noite será longa. Antes de Noise, quem toca no Deputa é Omoloko. DJ de uma geração mais jovem, mas também cria de BH, ele despontou tocando house e disco em festas como Masterplano e Mientras Dura. Hoje tem carreira internacional e também fez história no clube da Zona Leste de BH.



Mesmo tendo começado a tocar aqui, João Vitor Costa, o nome por trás do projeto Omoloko, veio de bem longe. Nasceu em Currais Novos, interior do Rio Grande do Norte, próximo divisa com a Paraíba. Chegou a Belo Horizonte para estudar engenharia química e acabou enveredando na música, tanto na discotecagem quanto na produção de festas.

"DEPOIS DA CEIA"



Com Anderson Noise e Omoloko. Deputamadre (Avenida do Contorno, 2.026, Floresta). A casa abre às 23h59. Ingressos a partir de R$ 50. À venda no local e no site shotgun.live

OUTRAS FESTAS NA MADRUGADA DO DIA DE NATAL



• A Obra



Festa “Hits de Natal”, com DJs Frankiw e Seu Muniz. A casa abre às 23h. Rua Rio Grande do Norte, 1.168,

Savassi. R$ 35.

• Gruta



Show “Não sou nenhum Roberto”, com Marcelo Veronez e DJs Confusa e Prima. A casa abre às 23h59. Rua Pitangui, 3.613, Horto. R$ 80. À venda somente na plataforma Sympla.

• Jack Rock Bar



Bandas Ca$h (rock) e M8 (pop rock). A casa abre às 23h59, com o primeiro show à 1h. Avenida

do Contorno, 5.623, Cruzeiro. Ingressos: R$ 40. À venda no local e na plataforma Sympla.