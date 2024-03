Não é inédito, mas nem por isso deixa de ser um acontecimento. Um dos maiores nomes do techno no Brasil (e lá se vão 36 anos de carreira), Anderson Noise começou, há cerca de uma década, a investir na house music. É algo bem eventual, que teve início de forma descompromissada. Agora está ganhando vulto.

Fundador do selo Noise Music, que em abril chega aos 25 anos, ele criou em 2022 o Infiltrado. É também um selo, só que dedicado à house e outras vertentes. Neste sábado (30/3), Noise retorna ao Deputamadre para lá tocar, pela primeira vez, seu set de house (será da 1h às 4h da madrugada). A noite ainda terá a curitibana Carla Elektra e Lelê DPTMDR, fundador do clube, que mantém o Deputa em atividade há quase 21 anos (um feito e tanto, diga-se).

Noise tem outro motivo para celebrar. Nesta sexta (29/3), o selo australiano 23rd Century DGTL, do britânico Carl Cox, um dos nomes mais importantes da história da música eletrônica, lança o EP "Mamma Noise". Disponível nas plataformas digitais, o EP traz a faixa-título (uma homenagem à Nirce Almeida, a "mama" de Noise, hostess de inúmeras festas que ele produziu) e "Boogie down now".

A primeira faixa une disco e funk e a segunda funde a house ao techno. "Minha maior influência para a house é a disco music", comenta Noise.



Desfile de moda

A história dessa estreia depois de tantos anos de carreira teve início no ano passado, quando ele foi convidado para fazer a trilha do desfile "Moda e arte no Palácio", em outubro, no Palácio das Artes. O evento, promovido pela Associação dos Criadores e Estilistas de Minas Gerais (A.Criem), abriu a 30ª edição do Minas Trend.

"Quando o (stylist) Paulo Martinez e a Roberta Mazzola (diretora do evento) me procuraram falando que fariam um desfile de moda urbana, pensei na série 'The get down' (Netflix, ambientada na década de 1970, sobre as origens do hip hop). Ali tinha muita coisa de disco music, e comecei a fazer as músicas", relembra.

Foram sete faixas para o desfile. Logo depois, Noise mandou duas delas para Cox. Dois meses se passaram e ele não teve resposta alguma. Até que, em dezembro, os dois se encontraram na festa Ritual, no Surreal Park, em Camboriú, Santa Catarina.

O britânico estava terminando o set, dando lugar para o mineiro. Os dois se abraçaram e Cox falou para Noise. "Quero as duas tracks no meu selo." Para o DJ, este lançamento é "algo muito especial, pois ele é como um padrinho".

Sobre o Infiltrado, Noise não quer se prender a um gênero. "Minha ideia é um selo de música eletrônica que abarque vários estilos. Como o Noise Music é de techno, estou pensando em deixar este novo selo mais aberto, para ter mais possibilidades de fazer tanto lançamentos quanto eventos. Não é fácil ter um selo no Brasil, ainda mais em um país que está vivendo um momento tão comercial (na eletrônica) quanto agora", conclui.

INFILTRADO



Festa neste sábado (30/3), a partir das 23h, no Deputamadre, Avenida do Contorno, 2.026, Floresta. Ingressos: a partir de R$ 30 (primeiro lote). À venda no site Sympla.