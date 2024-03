Italiana radicada no Brasil, Francisca Fruet tem pintado paisagens de cidades do interior mineiro, que costuma visitar nos fins de semana

Na galeria de arte do Minas II, 77 quadros compõem uma atmosfera serena e pacífica, por meio da natureza retratada em aquarela, óleo sobre tela e óleo e giz pastel oleoso sobre tela.

A mostra “Natureza fantástica” exibe obras da pintora belo-horizontina Caroline Perillo e da italiana Francesca Fruet, sob a curadoria de Manuela Brière. Trata-se da primeira atração do Programa de Exposições Temporárias da Galeria do Minas II.

Em cartaz até o próximo dia 25 de abril, com entrada franca, a exposição é um recorte de uma produção “quase” coletiva entre Caroline e Francesca. Quase porque as obras foram concebidas num acordo feito entre elas de saírem juntas para pintar.

“A gente sai de vez em quando para fazer esse processo criativo juntas. Escolhemos o que vamos pintar, mas a técnica e a abordagem ficam por conta de cada uma. Não interferimos no trabalho uma da outra”, comenta Caroline.

Mesmo se quisessem, as interferências seriam sutis. Afinal, as duas têm especialidades diferentes. Caroline é aquarelista e muralista. Suas telas trazem o que ela chama de aquarela gestual, que é a busca pelo realismo. As pétalas de algumas flores pintadas, por exemplo, receberam cerca de mil pinceladas até chegarem ao formato final desejado.



Diálogo com a memória

Já Francesca é muito influenciada pelo ambiente acadêmico, reflexo de sua formação em Belas Artes na Argentina e residência artística na Tailândia. Suas pinturas retratam a natureza sob uma ótica macro, sempre dialogando com a memória.

“Na mostra tem uns quadros pequenininhos que retratam a região dos Alpes italianos, que é minha terra natal e o lugar em que eu vivi na infância (Francesca é de Trentino-Alto Ádige, no extremo Norte da Itália). Essas paisagens estão em profundidade e um pouco embaçadas, porque já faz muito tempo que eu não vou lá. São como memórias que vão se apagando e também vão se misturando com a fantasia, com o sonho e com a idealização”, afirma Francesca.

Em contrapartida, há telas maiores da italiana que trazem paisagens do Brasil, sobretudo do interior mineiro. São maiores, segundo Francesca, porque representam o momento atual que ela está vivendo, viajando quase todos os finais de semana para cidades do interior de Minas Gerais.

“Nós duas mergulhamos fundo na arte, de modo que é impossível separar nossa vida do nosso trabalho”, afirma Caroline. “E nem queremos que isso aconteça”, complementa Francesca.

“NATUREZA FANTÁSTICA”



Exposição com obras de Caroline Perillo e Francesca Fruet. Até 25 de abril, de segunda a sexta-feira, das 6h às 22h; sábados, das 6h às 20h; e domingos e feriados, das 6h às 19h; na Galeria de Arte do Minas II (Av. dos Bandeirantes, 2.323, Serra). Entrada franca.