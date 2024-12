SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Ainda Estou Aqui" se tornou o quinto filme mais visto no Brasil em 2024, ao superar a audiência de "É Assim que Acaba" no último final de semana. Segundo a Comscore, o longa de Walter Salles já alcançou 2,92 milhões de espectadores e arrecadou R$ 62,7 milhões, superando o drama baseado no livro homônimo de Colleen Hoover, que somava R$ 59 milhões e ocupava a quinta posição.





O drama brasileiro segue atrás apenas de "Divertida Mente 2", que arrecadou R$ 444 milhões e permanece em primeiro lugar, "Deadpool & Wolverine" (R$ 157 milhões), que segue na segunda posição, "Meu Malvado Favorito 4" (R$ 152,1 milhões), em terceiro; e "Moana 2" (145,7 milhões), que ocupa o quarto lugar.





O filme estrelado por Fernanda Torres --que concorre ao Globo de Ouro de melhor atriz em filme de drama por seu papel-- também conquistou a sétima maior arrecadação de um filme nacional no século 21. A produção segue atrás de "Se Eu Fosse Você 2", com R$ 84,4 milhões, "Tropa de Elite 2", com R$ 104 milhões, "Os Dez Mandamentos: O Filme", com R$ 116 milhões, "Nada a Perder", com R$ 120 milhões, "Minha Mãe é uma Peça 2", com R$ 124 milhões, e "Minha Mãe é Uma Peça 3".

'Ainda Estou Aqui' concorre ao Globo de Ouro de melhor filme em língua não-inglesa e está na pré-lista dos indicados ao Oscar de 2025 na categoria de melhor filme estrangeiro. A premiação do Globo de Ouro acontece no próximo dia 5 de janeiro e os indicados ao prêmio da Academia serão revelados em 17 de fevereiro.