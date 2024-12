Amigas desde quando estrelaram o filme "Quatro Amigas e um Jeans Viajante" (2005), as atrizes America Ferrera, Alexis Bledel e Amber Tamblyn saíram em defesa de Blake Lively, que processa o ator e diretor Justin Baldoni por assédio sexual.





Em publicação conjunta na web, as famosas prestaram apoio à amiga. "Enquanto amigas de Blake há mais de 20 anos, estamos ao lado dela enquanto ela luta contra uma campanha feita para destruir sua reputação. Ao longo das filmagens de 'É Assim que Acaba', a vimos encontrar coragem para pedir por um ambiente de trabalho seguro para si mesma e para os colegas no set e estamos horrorizadas de ler que há evidências de um esforço premeditado de vingança para desacreditar as falas dela", disseram no comunicado.





"Até mesmo uma mulher tão forte, consagrada e com recursos como nossa amiga Blake, pode sofrer uma forte retaliação ao ousar pedir por um ambiente de trabalho seguro. Nós estamos inspiradas pela coragem da nossa irmã e decidimos nos pronunciar por ela e por outras", continuaram no pronunciamento.





AUTORA DE "É ASSIM QUE ACABA"

Colleen Hoover, autora do livro que inspirou a obra, também publicou uma mensagem a favor de Blake. "Blake Lively, você tem sido honesta, gentil, solidária e paciente desde o dia em que nos conhecemos. Obrigada por ser quem você é. Nunca mude. Nunca murche", escreveu a autora no Instagram. Além disso, o post traz uma imagem da escritora abraçando a atriz.