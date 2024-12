Menina do meme 'Que show da Xuxa é esse?', cavalo caramelo e ministra Cármen Lúcia compuseram o elenco do amigo oculto do 'Fantástico'

O tradicional amigo oculto do “Fantástico”, da TV Globo, virou meme nas redes sociais, por conta da variedade inusitada de convidados. A atração, que sempre reúne nomes que se destacaram durante o ano.





Em 2024, a lista de participantes inclui o ator Chay Suede, o jogador Luiz Henrique, a apresentadora Eliana, os cantores Grelo e Xande de Pilares, a cantora Liniker, a atriz e apresentadora Maísa, a medalhista de ouro Bia Souza, a ex-BBB Beatriz Reis, a ministra Cármen Lúcia, do STF, e o cavalo Caramelo, símbolo das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio.







“O amigo oculto do Fantástico juntou um cavalo e a ministra do STF. Grandes momentos da televisão brasileira”, escreveu um perfil. “Realmente é muito BR um cavalo caramelo participar de um amigo oculto e ser sorteado por um cantor chamado GRELO”, apontou outro. Veja algumas publicações:







fascinante viver no país onde o cantor da música casca de bala tira a MINISTRA do stf carmem lúcia no amigo secreto e dá um presente lindo e a ministra tira a LINIKER e dá um exemplar da constituição e cerâmica pintada a mão.



chique simplesmente #Fantástico pic.twitter.com/78rZtaabLb — alex dunphy barbosa (@thkalinda) December 23, 2024

uma das ccoisas mais aleatórias desse ano é ver o cantor grelo tirar o cavalo caramelo em um amigo oculto e o cavalo tirar a bia do judô #Fantastico pic.twitter.com/jUUdBU41QA — intolerante a crente (@shxwnperfectly) December 23, 2024

Imagina a MINISTRA Carmen Lúcia tendo que falar "Grelo" em rede nacional.#Fantastico pic.twitter.com/9TktKiVvOA — Wesley ???? (@_wesbraga) December 23, 2024

"Uma cesta cheia de coisas, que legal. O cavalo vai gostar bastante. Vamos ver o cartãozinho de quem é. O Brasil ficou angustiado vendo sua imagem. Hj o Brasil sorri te vendo bem cuidado. Voce merece tudo de bom. Um abraço, É O GRELO." #Fantástico pic.twitter.com/JG16jc270h — Sérgio Santos (@ZAMENZA) December 23, 2024

MEU DEUS, O FANTÁSTICO COLOCOU O CAVALO CARAMELO NO AMIGO OCULTO DO FANTÁSTICO



O BRASIL NÃO TEM LIMITES MESMO#Fantástico pic.twitter.com/INGa1AyKii — lixa (@ntmotjdsc) December 22, 2024

Quem tirou quem?

A brincadeira começou com o ator Juan Paiva, o João Pedro da novela "Renascer", que tirou Patrícia Martins, do meme "que show da Xuxa é esse!?”. Ele deu para ela uma camisa do time de futebol Botafogo e um copo combinando.







Patrícia, sorteou o ator Chay Suede, o Mavi, de “Mania de você”. Ela presenteou o ator com um moletom branco com os nomes dos três filhos dele bordados.





O amigo oculto de Chay foi o jogador de futebol Luiz Henrique. O presente foi um tênis branco e um boneco do personagem Pantera Negra.





O craque sorteou o sambista Xande de Pilares. O atleta deu uma camisa de futebol da Seleção Brasileira e um decanter.





Xande tirou Luana Prado e a presenteou com uma joia com um pingente em formato de estrela. A cantora da nova versão de “Escrito nas estrelas” sorteou Grelo, do hit “Só fé”. Ele ganhou uma caneta e discos de vinil.





O cantor do hit do TikTok tirou o Cavalo Caramelo. O presente foi uma cesta com produtos veterinários para o animal.





O equino sorteou a judoca Beatriz Souza, medalhista de ouro nos Jogos de Paris. Ela ganhou um quadro com um desenho dela ao lado do cavalo.

A atleta sorteou a jogadora de futebol Gabi Portilho e a presenteou com uma joia. A craque, por sua vez, tirou Eliana. O presente foi um kit de itens de Nossa Senhora e uma camisa da Seleção Brasileira de Futebol Feminino.





A dona dos dedinhos tirou a ex-BBB Beatriz Reis. Eliana deu um violão de presente para sua amiga oculta.





A Bia do Brás tirou o nadador Gabrielzinho, que levou três ouros nos Jogos Paralímpicos de Paris. Ela o presenteou com um massageador de pescoço.





O atleta tirou Maísa, e o presente foi uma caixa com vários cristais para a casa dela. A vilã de “Garota do momento” presenteou Juan Paiva e deu de presente óculos escuros.





Continuando a brincadeira, foi a vez da cantora Liniker, que tirou Davi Geovane, o menino que teve um braço reimplantado após um acidente de ônibus. O presente foi um videogame.





O garoto sorteou o cantor Thullio Milionário do hit “Casca de bala”. Ele enviou de presente uma fivela dourada e uma caneca personalizada.





O cantor saiu com a ministra Carmen Lúcia, presenteando com um livro de Sebastião Salgado e uma imagem de Nossa Senhora.

Por fim, a cantora Liniker ganhou de Carmen Lúcia um exemplar da Constituição Brasileira e um jogo de xícara pintado à mão.