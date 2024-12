O jornalista William Bonner compartilhou, nas redes sociais, detalhes sobre o acidente que resultou na imobilização de seu braço. O âncora do Jornal Nacional informou que não precisará passar por cirurgia. Ele sofreu um acidente próximo de sua casa, o que o levou a imobilizar a mão direita e o cotovelo esquerdo.









Na postagem no Instagram, Bonner explicou que o incidente aconteceu enquanto ele se exercitava. “Um tropeço a 400 metros de casa, após 8 km de exercício. Mão direita e cotovelo esquerdo”, escreveu ele.

RELATO

“Quebrei um ossinho chamado trapézio na mão direita, enquanto a mão esquerda não sofreu fraturas. No entanto, o impacto foi bastante forte e afetou a cabeça do rádio, causando um corte. Como a fratura não se deslocou, não será necessário operar.” Ele ainda comentou que o período de recuperação será de quatro semanas: “Tranquilo. Vou ficar sem a mão direita e com o braço esquerdo imobilizado, mas a vida continua.”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por realwbonner (@realwbonner)

Âncora do Jornal Nacional relatou que tudo ocorreu no último sábado (21/12), enquanto corria nas proximidades de sua casa. “Decidi dar uma volta completa na lagoa Rodrigo de Freitas. Considerando que, ao sair de casa, uma volta inteira ultrapassa 8 km, foi um bom exercício. Desses 8 km, consegui correr 2 km, algo que não fazia há bastante tempo.”

Ele mencionou que estava contente com seu desempenho, mas acabou tropeçando quase no final do trajeto. “Estava todo orgulhoso: 61 anos, correndo 2 km, agora é a hora. Vou retomar minha forma física. Então, eu tropecei. Estava bem perto do fim e acabei caindo.” Por instinto, tentou proteger o rosto. “Fiz o que qualquer um faria: estendi os braços para proteger o rosto.”