SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - William Bonner, 61, sofreu um acidente enquanto se exercitava na rua de sua casa. O jornalista lesionou os dois braços e ficará fora do Jornal Nacional no fim do ano.

Segundo o jornal Folha de S.Paulo, ele faria o plantão de ano novo na emissora, mas será substituído por causa das lesões.





Em seu perfil no Instagram, o âncora do JN publicou uma foto em que aparece na sala de um hospital, com os dois braços imobilizados: o direito com uma tala no pulso e o esquerdo com uma tipoia.

"Um tropeço a 400 metros de casa, depois de 8 km de exercício", escreveu Bonner. "Mão direita e cotovelo esquerdo".





Nos comentários, amigos e colegas desejaram melhoras ao jornalista. "Ainda bem que você tem a merecidíssima folga do Natal para se recuperar. E melhor ainda: a Natasha para cuidar bem de você. Abraços e ótima recuperação", escreveu César Tralli, se referindo à mulher de Bonner, Natasha Dantas.





"Só não se machuca quem fica sentado no sofá! Melhoras para você", desejou Didi Wagner. "Vai com calma, Will", brincou Diogo Defante.

Já Ernesto Paglia escreveu um comentário jovial e cheio de gírias: "Afe, se cuida, 'bro'. Como vai pilotar as 'macchine' nesse estado?", comentou o jornalista.