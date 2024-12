O Encontros de Natal 356 promete mais do que uma experiência de compras com marcas autorais e momentos especiais: o evento também é uma vitrine da produção mineira, evidenciando a qualidade e o crescente reconhecimento de vinhos, queijos artesanais e azeites produzidos no estado. Aberta até domingo (22/12) no Espaço 356, em Belo Horizonte, das 14h às 20h, a iniciativa busca valorizar a identidade local e oferecer aos visitantes uma imersão completa nas riquezas gastronômicas e culturais de Minas Gerais, com degustação para o público.







"Minas é um estado completo. Podemos montar uma mesa natalina inteira apenas com produtos mineiros, dos aperitivos aos vinhos. Poucos lugares no mundo têm essa capacidade de oferecer tanto com identidade própria. Este evento é mais do que uma celebração, é uma forma de apresentar ao público o que há de melhor em nossa terra e resgatar o orgulho pelos nossos rótulos", comenta a comunicadora e empreendedora social Natália Dornellas, que divide a curadoria do evento com Sâmara Merrighi, especialista em moda e sustentabilidade.



A ideia do Encontros de Natal 356 surgiu do desejo de criar uma experiência que fosse além das compras, oferecendo um momento de conexão, descobertas e apreciação do tempo. "Queríamos transformar o ato de presentear em algo mais significativo, longe do caos típico dos shoppings tradicionais, em um ambiente mais tranquilo e acolhedor", esclarece Natália.

A dupla, então, foi convidada para selecionar as marcas participantes e teve e ideia de montar um "empório mineiro". "Sabemos que, ao promover eventos em Belo Horizonte, tem que ter comida e bebida; afinal de contas, a boa mesa está em Minas! Sempre fui encantada pelos vinhos e azeites, então resolvi reunir o pessoal desse 'empório mineiro' juntamente com as marcas selecionadas pelo espaço que complementam o mix", explica.







As curadoras Natália Dornellas e Sâmara Merrighi montaram um 'empório mineiro' com queijos, vinhos, azeites e cafés Milani/Espaço 356/Divulgação

Queijos



Como berço do queijo artesanal, Minas celebrou recentemente o reconhecimento do modo de fazer queijo como Patrimônio Imaterial da Humanidade pela UNESCO. "O queijo é a alma de Minas Gerais. Ele representa a história, o cuidado e a excelência dos nossos produtores", afirma a curadora. No Encontros de Natal 356, o queijo mineiro é representado pelo GOA, com sabor que remete ao parmesão, mas com características únicas dado a localização de sua produção.





Criado em 2016, o GOA é produzido em Aiuruoca, na Serra da Mantiqueira, feito a partir de leite cru. Guilherme Maciel, médico e idealizador do produto, destaca que o compromisso com a segurança alimentar é um pilar inegociável da produção: "Meu principal foco foi exatamente a segurança alimentar. Nossa fazenda foi a primeira da região a ser certificada como livre de tuberculose e brucelose. É um trabalho desafiador, mas eu sempre digo: a gente faz queijo, a gente não faz mágica".





A produção segue um rigoroso controle de qualidade, desde o plantio da silagem para alimentação do gado até a maturação do produto. "Para fazer um bom queijo, a gente precisa ter uma boa matéria-prima. Por isso, a gente planta a silagem, alimenta nosso gado, e leva o leite diretamente à queijaria para passar por análises rigorosas", explica. O resultado é um queijo de alta qualidade, naturalmente zero lactose, que carrega o sabor único da Mantiqueira e da tradição mineira em cada pedaço.

O GOA já conquistou reconhecimento nacional e internacional, como a medalha de ouro e duas de prata no Mundial de Queijo de Tours, na França, e o super ouro no 3º Mundial de Queijo no Brasil, em São Paulo.







Vinhos



Outro produto que tem ganhado destaque nos cenários nacional e internacional são os vinhos finos. O segredo por trás deles está em uma técnica adaptada pela Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig). A "dupla poda" permite que a colheita ocorra no inverno, garantindo as uvas de alta qualidade, ideais para a produção de vinhos desse tipo. A combinação do inverno seco com a ampla variação térmica diária no estado cria condições semelhantes às das principais regiões vinícolas da França.

Os vinhos finos mineiros têm ganhado destaque nos cenários nacional e internacional Milani/Espaço 356/Divulgação





Minas Gerais conta com 403 hectares dedicados ao cultivo de uvas, concentrados principalmente no Sul, em municípios como Caldas, Andradas e São Gonçalo do Sapucaí. "Há apenas uma década, muitos achavam que não tínhamos condições de produzir vinhos de qualidade. Hoje, nossos rótulos são premiados internacionalmente e é hora dos mineiros se sentirem orgulhosos dessa conquista", reforça Dornellas.





Entre os grandes nomes presentes, está a Vinícola Stella Valentino, um exemplo de pioneirismo e visão estratégica. José Procó Pistela, fundador da vinícola, é neto de imigrantes italianos que chegaram a Andradas em 1910 e apresentaram à Minas Gerais a cultura do vinho. Criada em 2002, a Stella Valentino nasceu de um projeto que se diferencia por unir a produção de vinhos finos à experiência enoturística, ou seja, integra o cultivo das uvas, a elaboração dos vinhos e a comercialização diretamente na própria propriedade.





Azeites



Os azeites também levam o estado para outro patamar no cenário da alta gastronomia. "Minas está se consolidando como um grande produtor de azeite. O evento é uma ótima oportunidade para o público conhecer as marcas e aprender sobre o processo de produção da iguaria mineira", afirma Natália. Entre os olivicultores presentes na loja da Azeites de Minas, estão o Azeite Serra que Chora (Itanhandu), o Azeite Gamarra (Baependi), o Azeite Solar da Ópera (Ouro Preto) e o Azeite Verolí (Sapucaí Mirim).





A atuação da Associação dos Olivicultores dos Contrafortes da Serra da Mantiqueira (ASSOOLIVE) tem fortalecido a olivicultura por meio de ações como capacitação de produtores e divulgação das características únicas do azeite mineiro. "A olivicultura do Sudeste se caracteriza por pequenos pomares onde todas as atividades são realizadas com cuidado, com muita paixão pela cultura, pela oliveira e pelo belo azeite que é reconhecido internacionalmente", destaca Moacir Batista do Nascimento, presidente da associação, engenheiro florestal e olivicultor.





Cafés

Há também grãos mineiros especiais comercializados pela cafeteria Elisa Café, que está com uma loja temporária no Espaço 356.

Slow fashion

Além dos comes e bebes, as curadoras selecionaram um mix de marcas que, além de complementar as lojas já existentes no Espaço 356, levam produtos com propósito, alinhados ao conceito de slow fashion e um novo luxo, valorizando qualidade e autenticidade.

Nomes como a Watson Brand e Marcelo Blade, voltadas para o público masculino; Lacenza Beauty e Calma, especializadas em maquiagem; Libretto, no segmento de papelaria; Velv Shoes, com bolsas e sapatos; Gissa Bicalho, focada em acessórios; e Mobri, dedicada ao público infantil com brinquedos de papelão, estão presentes no evento. "Essa é a primeira edição e nosso objetivo é consolidá-lo como um ponto de encontro para quem busca uma experiência especial e única neste período de festas", complementa Natália.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino