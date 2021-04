Comerciante que atirou em assaltante no Castelo tinha registro de arma

Ladrão foi surpreendido quando começou a fuga da loja (foto: Cópia de vídeo. Google)

Segue internado no Hospital do Pronto Socorro João XXIII () ode 29 anos que foi alvejado com dois tiros nas, depois de praticar um assalto numade, no Bairro. O ladrão foi operado para a retirada dos projéteis e segue em observação. Tão logo esteja recuperado, deverá ser encaminhado para o sistema penal.





A Polícia Civil dá prosseguimento às. O, que disparou três tiros, sendo que dois atingiram o, foi ouvido em delegacia e apresentou o registro da arma, com validade até 2030. Ele foi liberado logo depois de prestar depoimento.

O caso é visto como legítima defesa, e uma das provas é o vídeo gravado pelo sistema de câmeras da loja. Na filmagem vê-se, nitidamente, que o homem entra na loja, fingindo que seu celular está com problemas. O entrega ao comerciante, que depois de verificar o aparelho o devolve ao homem.

Este, assim que apanha o aparelho, saca um revólver e anuncia o assalto. O criminosos vai para atrás do balcão e o comerciante se afasta. Apanha algumas coisas e se dirige para sair da loja. Nesse instante é surpreendido pelo comerciante, que de posse de uma arma, faz três disparos e o assaltante cai no passeio, em frente à loja.

A Polícia Militar e o Samu foram chamados, e o assaltante foi removido, ferido, para o HPS. Nas investigações, os policiais descobriram que o assaltante tinha um comparsa, que fugiu numa motocicleta. Ele foi identificado e preso no Bairro Sagrada Família.