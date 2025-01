O número de pessoas desalojadas pelas fortes chuvas que atingem o estado de Minas Gerais mais que dobrou em um dia. Nessa segunda-feira (13/1), o total de pessoas que precisou desocupar suas casas e se deslocar para domicílios de parentes ou amigos era 1.497. Nesta terça (14/1), o total chegou a 3.210, de acordo com boletim da Defesa Civil do estado.





Entre as cidades mineiras com maior número de desalojados estão: Espinosa, no Norte do estado, com 1.023; Santana do Paraíso, no Vale do Aço, com 528; e Ipatinga, também no Vale do Aço, com 144. Danos humanos decorrentes das chuvas, como pessoas desalojadas, são contabilizados pela Defesa Civil de Minas desde 27 de setembro de 2024, considerado início do período chuvoso.





De segunda até esta terça, a quantidade de desabrigados também aumentou, mas de forma menos expressiva. O total foi de 279 pessoas que necessitaram de abrigo público para 343.

Ainda de acordo com a Defesa Civil do estado, nesta terça-feira, 58 municípios mineiros estão em situação de anormalidade em decorrência das chuvas.





As mortes em decorrência das fortes chuvas também subiram nesse período, indo de 24 para 25. O óbito foi registrado no município de Glaucilândia, no Norte de Minas, onde um homem de 30 anos foi arrastado por uma correnteza. Ele estava desaparecido desde o último sábado (11/1), quando teria tentado atravessar o Rio Verde Grande em uma passagem dentro do leito do manancial, perto da área urbana da cidade, e teve o carro arrastado por uma tromba d'água, de acordo com o prefeito de Glaucilândia, Herivelton Alves Luiz (PSD).





Até o momento, a cidade mineira com maior número de mortes é Ipatinga, localizada na macrorregião do Vale do Rio Doce, com dez. Além desses mortos, três pessoas morreram em Ipanema, no Vale do Rio Doce, e duas em Raul Soares, na Zona da Mata. Uberlândia, Maripá de Minas, Coronel Pacheco, Capinópolis, Alterosa, Carangola, Nepomuceno, Santana do Paraíso e Tombos tiveram uma vítima, cada.

Números atualizados da tragédia do Vale do Aço

Na região do Vale do Aço, o município de Ipatinga registrou, na madrugada de domingo (12/1), 204 mm de precipitação em apenas um bairro, o Bethânia. A cidade contabiliza dez pessoas que perderam a vida, dentre elas, cinco pessoas de uma mesma família e duas crianças. Na cidade vizinha, Santana do Paraíso, as águas da madrugada causaram a morte de uma mulher de 36 anos. Ela chegou a ser resgatada com vida, mas morreu posteriormente. Ambos os municípios decretaram situação de emergência.

Ipatinga contabilizou 47 pessoas que ficaram desabrigadas e 144 desalojadas, enquanto Santana do Paraíso registrou 57 desabrigados e 528 desalojados. As chuvas atingiram os municípios na madrugada de domingo e causaram a morte de 11 pessoas soterradas em deslizamentos de terra.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata