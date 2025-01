Fortes chuvas na madrugada desalojaram 29 pessoas no município de Espinosa, no Norte de Minas

As intensas chuvas continuam deixando moradores desalojados em Minas Gerais. Na madrugada desta terça-feira (14/1), o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) resgatou 29 pessoas ilhadas em suas residências no município de Espinosa, no Norte de Minas.





Segundo a corporação, os bombeiros foram acionados às 00h24, quando chovia forte na cidade, para ocorrência de inundação e alagamento. Ao chegar ao local, a corporação se deparou com famílias de nove residências ilhadas, com a água bem acima do que o habitual.









A corporação se empenhou no resgate de 29 pessoas, dentre elas adultos, crianças, idosos e uma mulher grávida. Todas elas ficaram desalojadas, precisando sair de seus domicílios e se abrigar em casa de familiares ou amigos.





Registros de moradores da região mostram a força da enxurrada que ocupou as vias e invadiu imóveis, além de carros estacionados tomados pelas águas.

O município estava no alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para chuvas intensas, que abrangia mais de 600 municípios mineiros. A previsão é de até 100 mm de precipitação ao dia, com ventos de até 50 km/h, válido até 10h de terça-feira.