Em um trabalho conjunto, as polícias civis de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, e o Ministério Público (MPMG), prenderam, nessa segunda-feira (13/1), em Inhapim, no Vale do Rio Doce, Kauê Ferreira da Silva, de 27 anos, e Maria Eduarda Magalhães Vitorino, de 18, suspeitos de assassinar o médico oftalmologista Paulo Francisco Corrêa da Silva em outubro de 2024. Os investigados foram detidos no Rio de Janeiro graças ao Serviço de Inteligência da Polícia Civil mineira.





Com a operação, os policiais conseguiram localizar os suspeitos em uma residência no Bairro Campo Grande, após obter informações anônimas. A identificação dos envolvidos e a validação dos mandados de prisão foram realizadas com o apoio da equipe da Delegacia de Polícia Civil de Inhapim e da 2ª Promotoria de Justiça do município.





O crime ocorreu no sítio da vítima. Kauê trabalhava como caseiro do oftalmologista e teria roubado diversas joias e objetos de valor no local.

Segundo o delegado Guilherme Lincoln Rocha Pereira, que preside o inquérito, a prisão reforça o compromisso das autoridades em combater crimes violentos. “O caso gerou grande comoção social devido à brutalidade do assassinato, sendo seu esclarecimento essencial para reafirmar a confiança na Justiça.”





O promotor Jonas Junio Linhares Costa Monteiro destacou a importância da integração entre as instituições na elucidação do crime. “A prisão dos suspeitos representa uma conquista fundamental no enfrentamento à impunidade e na defesa da vida.”





Os presos foram levados para o sistema prisional. O inquérito foi concluído e os acusados já respondem à denúncia formalizada na 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Inhapim. Ele são acusados de homicídio com três qualificadores: fraude processual, furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia