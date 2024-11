Um ano depois do duplo homicídio do garageiro de Uberaba, Heli Gomes dos Santos, de 78 anos, e de sua namorada, a dona de casa Lucineide Luíza da Silva, de 55 anos, um caseiro, de 21 anos, foi julgado e condenado a 23 anos e dois meses de reclusão em regime fechado. O julgamento aconteceu na manhã desta quarta-feira (6/11) no Fórum da Comarca de Miguelópolis (SP).





O crime aconteceu em 31 de outubro do ano passado, em um rancho do empresário, localizado em Miguelópolis (SP), a cerca de 80 km de Uberaba. As vítimas foram mortas com golpes de picareta.





Após a decisão judicial, o réu confesso foi encaminhado para o presídio de Franca (SP).



O caseiro alegou para a Justiça que matou o empresário, para quem trabalhava há apenas uma semana, após desacordo com relação ao pagamento que receberia. Ainda conforme relato do réu, a namorada do garageiro também foi assassinada porque presenciou o crime.





O objeto usado no crime foi apreendido pela equipe da perícia técnica da PCSP. No dia do duplo homicídio, o jovem fugiu com o carro do casal.





Os corpos das vítimas foram encontrados alguns dias após o crime.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





De acordo com registro policial, primeiramente, no dia 2 de novembro do ano passado foi localizado o corpo de Lucineide Luíza da Silva boiando nas águas do Rio Grande. Já no dia 3 de novembro foi encontrado, na sede do rancho, o corpo de Heli de Freitas.