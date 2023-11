Um caseiro, de 20 anos, foi preso pela Polícia Civil (PC) de Confresa (MT), na noite desta segunda-feira, (13/11) suspeito de assassinar o patrão, um garageiro de Uberaba (Triângulo Mineiro), de 78 anos e a namorada dele, de 55 anos.

O crime aconteceu no fim do mês passado (31/10) em um rancho do empresário, localizado em Miguelópolis (SP), a cerca de 80 km de Uberaba. Os uberabenses Heli Gomes dos Santos (Heli Automóveis) e a namorada, Lucineide Luiza da Silva, foram mortos, supostamente a partir de golpes de picareta. O objeto foi apreendido pela equipe da perícia técnica da PCSP.

Segundo informações de registro policial, ao confessar o crime, o suspeito disse que matou o patrão, para quem trabalhava há uma semana, após desacordo com relação ao pagamento dele. Ainda conforme relato do suspeito aos policiais, a mulher do garageiro também foi assassinada porque presenciou o crime.

Contra o suspeito, que no dia do crime fugiu com o carro do casal, havia um mandado de prisão decretado pela Justiça da Comarca de Miguelópolis (SP).



A prisão do jovem aconteceu após ação conjunta das polícias de Miguelópolis e Confresa. Ele foi abordado nas proximidades da rodovia MT-437.

Corpos foram encontrados alguns dias após o crime

De acordo com registro policial, primeiramente, no dia 2 de novembro foi localizado o corpo de Lucineide Luíza da Silva. O mesmo estava boiando nas águas do Rio Grande. Já no dia 3 de novembro foi encontrado, na sede do rancho, o corpo de Heli de Freitas.