Pai e filho, de 34 e 14 anos, ficaram feridos durante uma batida entre motocicleta e carreta, na BR-381, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (15/11). As vítimas foram conduzidas para o Hospital João XXIII, na capital.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam na moto quando colidiram de frente com o veículo de carga. Informações preliminares dão conta que o motorista da carreta tentava ultrapassar veículos que estavam em alta velocidade.

Militares do helicóptero Arcanjo fizeram o resgate das vítimas. O pai estava em estado grave e, por isso, foi conduzido ao João XXIII. Já o adolescente, que estava na garupa no momento do acidente, teve ferimentos leves.

Até então não há informações sobre o estado de saúde do motorista da carreta, e se ele se feriu. A ocorrência ainda está em andamento.