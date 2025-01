Motorista, de 21 anos, disse que estava dentro do limite de velocidade quando perdeu controle do veículo e bateu na mureta de contenção do viaduto

O motorista de um Renault Kwid teve que receber atendimento médico depois de capotar o veículo no Viaduto Itamar Franco, na Avenida Teresa Cristina, na altura do Bairro Carlos Prates, na Região Noroeste de Belo Horizonte. O acidente aconteceu na tarde deste sábado (18/1).





À Polícia Militar (PM), o condutor, de 21 anos, informou que trafegava pela avenida, sentido bairro, quando ao passar pelo viaduto perdeu controle do veículo que atingiu a mureta de contenção e capotou. Ainda segundo a vítima, ele estava dentro do limite de velocidade.





O Corpo de Bombeiros informou que a corporação chegou a ser acionada, mas o socorro foi dispensado uma vez que a vítima foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O homem se queixava de dores na mão direita e, por isso, foi encaminhado para o Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII, na Região Central da capital.





Por conta do acidente, uma pista da avenida, no sentido Centro, ficou interditada até a remoção do veículo por um guincho. Nas redes sociais, a BHTrans informou que havia lentidão no trecho.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, o carro estava irregular, devido ao atraso no pagamento da documentação de 2023. Por isso, foi removido para o pátio responsável.