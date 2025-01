Além do produto do furto em Carmo do Paranaíba, a PM encontrou com o autor outras joias, e ele não explicou a procedência

A Polícia Militar (PMMG) prendeu um homem que tentava fugir de Minas Gerais depois de furtar uma joalheria, em Carmo do Paranaíba, no Alto Paranaíba, nessa sexta-feira (17/1). O suspeito, de 46 anos, foi detido na rodoviária de Patos de Minas, antes de embarcar para Goiânia (GO).





O crime ocorreu pela manhã, e o homem tinha comprado passagem para a capital de Goiás em viagem programada para a noite. Os policiais obtiveram informações e identificaram o suspeito no terminal rodoviário com uma mochila onde estavam as joias.





A proprietária da joalheira havia relatado o furto à polícia. Segundo a mulher, o homem aproveitou que estava distraída e pegou diversas peças em ouro, avaliadas em R$ 34 mil. A ação foi registrada pelo circuito interno da loja.





Com as imagens, os militares começaram as buscas pela região até constatar que o autor havia ido para Patos de Minas com a intenção de sair do estado. Além do produto do furto em Carmo do Paranaíba, a PMMG encontrou com ele outras joias. O suspeito não explicou a procedência delas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



A polícia acredita que os itens teriam sido furtados também em outras situações. O homem foi preso e levado à delegacia.