A Polícia Militar (PMMG) prendeu, na noite dessa sexta-feira (17/1), na Avenida Universal, no Bairro Novo Tempo, em Timóteo, no Vale do Aço, o principal suspeito do assassinato de Rodrigo Silva Campos, o Tikin, de 38 anos, ocorrido no dia anterior, em um conjunto habitacional.





Quando o homem, de 29 anos, viu os policiais, saiu correndo. Em determinado instante, o suspeito atirou um revólver no mato.





Ele acabou preso, depois de tentar se esconder em uma construção, próxima ao bar. A arma, uma pistola calibre 635, foi localizada no mato.

O homem foi levado para a delegacia de plantão e será transferido, ainda neste sábado (18/1), para o presídio local.





