Um homem, ainda não identificado, foi morto por policiais militares depois de roubar carro, se envolver em acidente, fugir, ameaçar moradores e invadir motel na Avenida Juiz Marco Túlio Isaac, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira (14/1).





Segundo informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a corporação foi acionada às 23h41, durante uma operação contra criminalidade violenta e tráfico no bairro Jardim Alterosa, depois que um motorista se envolveu em um acidente com outro carro na avenida e fugiu a pé.





Os ocupantes do segundo veículo informaram aos policiais que o homem fugiu sentido Avenida Violeta, em direção a um motel. Os militares receberam a informação de que o veículo do motorista em fuga possuía queixa de roubo e se dirigiram ao local indicado.





Ao chegar próximo ao motel, a guarnição foi abordada por uma testemunha, moradora de residência vizinha ao estabelecimento. Ela contou que um homem armado havia invadido a casa e ameaçado que, caso chamasse a polícia, morreria. Segundo ela, o homem escalou a parede da residência e seguiu em direção ao telhado do motel.





No local, os militares encontraram funcionários pedindo socorro, dizendo que um homem armado havia os ameaçado e estava no telhado do estabelecimento. A equipe policial subiu as escadas, enquanto outros militares cercavam o local, e, quando estavam no telhado, visualizaram o homem escondido no espaço.





Segundo a PMMG, os policiais pediram que o suspeito se entregasse, mas ele não obedeceu. O homem, então, levou as mãos para frente do corpo, com a arma à mostra, e os militares pediram que ele largasse o objeto, o que não foi acatado. O homem apontou a arma na direção dos militares e, para repelir ameaça e resguardar a integridade física da equipe, um dos policiais efetuou um disparo na direção do suspeito.

Quando perceberam que o suspeito havia sido atingido, os policiais o socorreram e levaram à Unidade de Pronto Atendimento Teresópolis, no bairro Jardim Teresópolis. A equipe médica constatou o óbito no local.





Com o suspeito, foi recolhida uma arma de fogo carregada. A Perícia da Polícia Civil esteve no local e encontrou uma réplica de arma de fogo dentro do veículo.

Ao chegarem à unidade policial, os militares envolvidos na ocorrência receberam voz de prisão do comandante pela morte do suspeito. A Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais (CPM) acompanha o andamento dessas investigações.