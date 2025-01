Segundo a Polícia Militar, o homem ameaçava com uma arma de fogo a equipe policial, que reagiu ao risco iminente atirando contra a vítima

Um homem, de 29 anos, foi morto por policiais militares durante operação no município de Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na última quarta-feira (8/1). De acordo com a PM, ele era procurado desde novembro de 2024, quando foi apontado como suspeito de invadir a casa da ex-namorada e matar a tiros o atual namorado da mulher.

Ainda segundo a Polícia Militar, o crime de novembro causou uma comoção popular que levou os moradores da cidade a denunciarem o paradeiro do suspeito. Conforme as denúncias, ele estaria escondido em em fazenda da área rural de Juatuba.

Ainda de acordo com as informações recebidas pela polícia, o homem planejava matar a ex-namorada por tê-lo apontado como autor do homicídio. A mulher disse aos policiais que sofria ameaças e tinha uma medida protetiva contra o homem.

Após análise, a 2ª Companhia de Polícia Militar intensificou as buscas, com equipes de inteligência e três viaturas. Os militares encontraram o local denunciado e, ao chegarem, acharam a porteira da fazenda e a porta do imóvel abertas.





O homem foi encontrado sentado em uma cama, segurando uma vasilha de comida e bebendo cerveja. Ao notar a entrada dos militares, ele pegou uma arma de fogo e ameaçou atirar nos policiais. A equipe ordenou que o homem soltasse a arma, porém, ele não obedeceu e continuou as ameaças.

Diante do impasse, os policias atiraram três vezes contra o homem, que foi atingido e encaminhado pelos militares à UPA de Juatuba. Ele chegou à unidade apresentando sinais vitais, mas morreu em seguida.

A perícia foi acionada e encontrou no local da ocorrência uma pistola de calibre .40 milímetros do suspeito, além de seis cartuchos carregados e um aparelho celular.





Como o confronto terminou em morte, o boletim foi encaminhado à Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais (CPM), que acompanha a ocorrência. Os agentes envolvidos estão recolhidos no batalhão à disposição do Judiciário de Minas Gerais.